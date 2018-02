: RT @HuffPostItalia: "Offerte misere". E il parroco Modica le getta in strada. Vescovo "brutto gesto" - SchiacciaTwitti : RT @HuffPostItalia: "Offerte misere". E il parroco Modica le getta in strada. Vescovo "brutto gesto" - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: "Offerte misere". E il parroco Modica le getta in strada. Vescovo "brutto gesto" - sadape54 : RT @HuffPostItalia: "Offerte misere". E il parroco Modica le getta in strada. Vescovo "brutto gesto" - HuffPostItalia : "Offerte misere". E il parroco Modica le getta in strada. Vescovo "brutto gesto" - FraGalanti : #Cairo...il calcio in Italia è una pagliacciata, non ha caso per i diritti tv arrivano offerte misere -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 1 febbraio 2018) È accaduto durante le esequie di un'anziana a. Il, non contento degli spiccioli lasciati nel cestino delle, avrebbe, stando al racconto di alcuni testimoni,to inle monete in corso di cerimonia, offeso per l'esiguità delle. Il prete avrebbe chiesto in precedenza ai fedeli una maggiore generosità per sostenere un progetto di solidarietà. Il sacerdote adesso è nella bufera, criticato dai parrocchiani e ripreso dal suo, monsignor Antonio Staglianò.Sul caso è intervenuto pubblicamente il presidente del Comitato Festa e membro degli affari economici della parrocchia in cui è avvenuto il fatto, Peppe Minardi: "Non avrei mai voluto scrivere questo post, ma dopo quello che è successo oggi nella mia parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in occasione di una cerimonia funebre, mi ...