Non solo dollaro e yen | le 10 monete che perdono di più sull’euro

Nuova scadenza punti Vodafone e premi rinnovati per accessori e Non solo : ultimo elenco febbraio : Di certo tutti o quasi sanno che per il programma Vodafone Happy c'è una Nuova scadenza e che i punti della speciale raccolta potranno essere accumulati fino al giorno 28 febbraio, mentre i premi richiesti entro il 12 marzo come pure raccontato sulle nostre pagine. Eppure, quello che forse è sfuggito a molti è che l'operatore mobile ha integrato la sua lista di regali richiedibili proprio in queste ore con nuovi doni ora a disposizione ...

Giorgio : “Non sto con Tina”. A lei dà 10 come voto - a Gemma “solo” 8 e mezzo… : Giorgio Manetti “il gabbiano”, 61 anni, corteggiatore di Uomini e Donne Over, si racconta al settimanale Oggi. Giorgio: “Ecco perché partecipo a Uomini e Donne“ Perché Giorgio ha deciso di partecipare al programma di Canale 5? “All’inizio, nel 2014 – racconta – non ci pensavo affato. Avevo visto delle puntate in cui c’erano donne interessanti […] L'articolo Giorgio: “Non sto con ...

Caressa : 'Inter - ecco perché Suning Non compra : il motivo è uno solo' : 'L'Inter è rimasta spiazzata dal cambio delle regole della Cina, questa è la verità'. Così Fabio Caressa a Sky Sport sui mancati investimenti dell'Inter: 'Sono rimasti spiazzati tutti, pensavano di fare ben altro mercato, da Sabatini a Spalletti. E poi ora in 5 giornate hanno perso l'obiettivo scudetto e ...

Quando la Nutella fa gola Non solo agli italiani : I francesi amano veramente tanto la italianissima Nutella. Forse addirittura fin troppo. Nei giorni scorsi un video, divenuto ormai virale, ha invaso il web: in un supermercato della catena Intermarché si è assistito a scene da far west e risse per accaparrarsi il tanto famoso barattolo di Nutella da 950 grammi, lanciato in promozione al 70 per cento di sconto. Caos e risse Il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha fortemente criticato ...

'Renzi assolutamente scorretto sulle liste - ma io Non mollo per un uomo solo al comando' - di C. Paudice - : Ma preferisco morire in guerra che vincere perché lo decide qualcuno dall'alto, e sono abituata a farlo con le mie battaglie che arrivano da un mondo che non ha ascolto. Per questo sono contenta di ...

"Renzi assolutamente scorretto sulle liste - ma io Non mollo per un uomo solo al comando". Intervista a Ileana Argentin (Pd) : "Ero stata messa fuori, alle 8 di mattina di sabato non ero nelle liste PD. Più tardi ho parlato con Orfini e Fassino e alla fine mi hanno inserita. Le dico di più, sono andata personalmente a verificare se ero dentro o fuori: se non fossi andata oggi non sarei candidata". Ileana Argentin è deputata uscente del Partito Democratico, corrente Gianni Cuperlo, sostenitrice di Andrea Orlando all'ultimo congresso del Pd. E ha ...

Xiaomi in Italia. Smartphone low cost - ma Non solo : Xiaomi sta per sbarcare in Italia. Dopo mesi in cui l’azienda cinese aveva fatto capolino nel nostro paese vendendo online e su Amazon, adesso la società fondata da Lei Jun è pronta ad entrare in pianta stabile, aprendo uno store a Milano. Non sappiamo ancora quando e dove aprirà ufficialmente, ma gli annunci su Linkedin in cerca di commessi e di un capo struttura per un Mi Store a Milano sono segnali inequivocabili dell’arrivo dei prodotti ...

Il Garante contro Ryanair : "A bordo solo borse piccole - informazioni Non trasparenti" : ROMA - Il Garante della Concorrenza e dei consumatori , l'Antitrust, torna a prendere di mira Ryanair, stavolta per le informazioni che la compagnia aerea ha dato sul bagaglio a mano e sugli eventuali ...

Torna Antonio Fazio : "La vigilanza sulle banche Non funziona - l'Italia è alla deriva e solo M5s ha una politica economica" : Quelli italiani, del resto, non hanno grandi colpe: 'Il problema è che l'economia non va bene', ha detto Fazio, molte aziende sono fallite o hanno chiuso'. Nessuna menzione ai banchieri incapaci, ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Non devo guardare in faccia nessuno - ma solo lottare per una medaglia. Nella team sprint Non mi nascondo” : ESCLUSIVA OA SPORT – La vetta dell’Olimpo rappresenta l’ultimo traguardo per Federico Pellegrino, a 27 anni già tra i più grandi fondisti italiani di tutti i tempi. Dopo aver vinto una Coppa del Mondo sprint ed il Mondiale 2017, l’aostano andrà ora a caccia dell’ambita medaglia olimpica a PyeongChang 2018, l’unica a mancare in una bacheca già molto ricca. La chance più importante per puntare alla vittoria sarà ...

Recensione Doogee BL7000 : un mostro di batteria - e Non solo (?) : Dopo aver provato il BL5000, la casa cinese alza di nuovo il tiro presentando in meno di un anno altri due smartphone “da record”: il Doogee BL7000 ed il BL12000, due device con interessanti schede tecniche ed una batteria al dir poco enorme! Qui in alto vi abbiamo parlato degli aspetti più interessanti, ma se state pensando di acquistarlo, allora proseguite nel leggere la Recensione completa con scheda tecnica, foto, prove e ...

'Cari ragazzi nati in Italia - Non siete stati bravi - né talentuosi. Solo fortunati. Assumetevi almeno la responsabilità di andare a votare' : Rilasciare interviste non sembra far troppo piacere alla politica, ma con Vanity Fair si apre, parla del rapporto con il padre, si rimprovera l'incapacità di spiegargli perché scelse di andarsene di ...

Compleanni - Ferrari e Non solo : gli 80 anni di Leonardo Fioravanti : 31 gennaio 1938: nasce a Milano Leonardo Fioravanti. Il designer che ha legato tanta parte della propria vita professionale alla Pininfarina firmando le Ferrari più belle di sempre compie oggi ottantanni. Lungo sodalizio. Dopo la laurea in ingegneria al Politecnico (durante luniversità concentra i propri studi sul campo dellaerodinamica), il giovane Fioravanti viene assunto nel 1964 dallatelier piemontese. Nei 23 anni che vi trascorre dà ...

31 gennaio - il giorno della Superluna (e Non solo) : È una giornata speciale in cielo quella del 31 gennaio 2018. Il primo mese dell’anno, cominciato con una Luna gigante, si chiude con un’altra Superluna gigante che sarà protagonista di un’eclissi. L’evento astronomico non è di quelli che si vedono tutti i giorni. https://twitter.com/NASA/status/957743844073902081 Prima di tutto questa è la seconda Luna piena del mese. Si chiama Blue Moon. Non perché sia blu di colore. Sarà poi gigante, la terza ...