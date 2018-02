Nintendo Switch Online A Pagamento Da Settembre 2018

Pokémon per Nintendo Switch : un leak svela gli starter dell’ottava generazione? : Un rumor parecchio roboante scuote la Rete, come accade per ogni titolo dedicato ai Pokémon in arrivo per una piattaforma Nintendo: il 2018 dovrebbe essere l'anno in cui i mostriciattoli di Game Freak arriveranno sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, e dei leak arrivati in Rete nelle ultime ore sembrano anticipare quali saranno gli starter dell'ottava generazione dei Pokémon. Dal web sono emersi, quindi, quelli che potrebbero essere i ...

Sono bastati 10 mesi a Nintendo Switch per superare le vendite Wii U - : ... Mario Kart 8 Deluxe 7,33 milioni e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 6,7 milioni, mentre a chiudere il cerchio ci ha pensato Splatoon 2 con 4,91 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Nintendo Switch può essere comparata a Wii se la compagnia saprà ampliare la base di utenti : Il presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima ha recentemente rilasciato un'intervista a Nikkei, riporta MyNintendonews.Il presidente, parlando di Switch, ha affermato che la console ibrida tanto apprezzata dal mercato può superare Wii, a patto che la società trovi un modo per ampliare il modo in cui i giocatori si interfacciano alla console, ampliando di conseguenza la base di utenti.Wii è stata lanciata nell'ormai lontano 2006 e ha superato le ...

Nintendo Switch decolla : oltre 14 milioni di console vendute : Per quanto riguarda i Nintendo 3DS , invece, sono 71.99 i milioni di console portatili vendute in tutto il mondo. , Visited 6 times, 6 visits today,

Nintendo Switch : distribuite 14.86 milioni di console in tutto il mondo : Nintendo Switch può essere considerato a tutti gli effetti un successo, recenti dati relativi al mercato europeo ci parlavano di ottime vendite anche in Spagna, ora la compagnia di Kyoto svela nuovi numeri per la sua console ibrida.Come segnala Dualshockers, dall'infografica condivisa da Nintendo apprendiamo che sono state distribuite 14.86 milioni di console in tutto il mondo in appena 9 mesi, si tratta, quindi, di un risultato notevole per ...

I remaster di Bayonetta 1 e 2 per Nintendo Switch in un nuovo trailer : I primi due capitoli della serie Bayonetta, acclamato capolavoro sviluppato da Platinum Games, arriveranno nel corso del mese di febbraio per Nintendo Switch, in attesa dell'uscita dell'inedito terzo capitolo - che approderà sui nostri scaffali in esclusiva per la piattaforma ibrida della Casa di Kyoto. Nelle ultime ore la Grande N ha rilasciato un nuovo trailer per celebrare l'imminente lancio di Bayonetta e Bayonetta 2 per Nintendo Switch: ...

Uscite di febbraio 2018 : i videogiochi in arrivo per PS4 - Xbox One - PC - Nintendo Switch : Nonostante gennaio ci abbia già regalato qualche release di grandissima qualità (su tutte, Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World), le Uscite di febbraio 2018 si preannunciano ugualmente importanti e in grado di regalare un paio di titoli assolutamente da non perdere. Vediamo insieme quali sono i migliori videogiochi in arrivo nelle prossime settimane. Il 1 febbraio tocca alla versione PC di Final Fantasy XII The Zodiac Age, la ...

Suicide Guy arriverà per Nintendo Switch : Come annunciano gli sviluppatori stessi, Suicide Guy arriverà su Nintendo Switch, come riporta Dualshockers.A quanto pare il gioco arriverà proprio quest'anno, possiamo vedere l'annuncio fatto con un tweet del cofondatore dello studio indie Chubby Pixel di Milano.Cosa dobbiamo fare in Suicide Guy? Nonostante il nome che porta, questo indie è molto meno tetro di quel che potrebbe dare a pensare. "Suicide Guy" si trova bloccato nel suo sogno e ...