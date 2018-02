Nigeriano verme | Sciacallo È scontro tra Salvini e la Boldrini

: Voglio la Boldrini in cella insieme a quel verme nigeriano. Mettetela a far compagnia alle sue “risorse”. - teowhites13 : Voglio la Boldrini in cella insieme a quel verme nigeriano. Mettetela a far compagnia alle sue “risorse”. -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Pamela aveva appena 18 anni. L'hanno fatta a pezzi e gettata, rinchiusa in due borsoni, sul ciglio di una strada. Un drammatico fatto di sangue che ha portato agli arresti un, Innocent Oseghale, irregolare e con precedenti per spaccio. E, mentre l'Italia piange la morte della giovane romana, la politica torna a infiammarsi sull'emergenza immigrazione. "La sinistra ha le mani sporche di sangue - attacca Matteo- altra morte di Stato". "Invece di rispettare il dolore - risponde, a stretto giro, Laura- coglie l'occasione per diffondere odio e pensa a lucrare voti con un cinico sciacallaggio"."Immigrato, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga".inquadra il criminale che ha fatto a pezzi Pamela Mastropietro e si è sbarazzato del cadavere gettandolo per strada. ...