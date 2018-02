Nel 2017 gli italiani hanno speso più in carburante che per l’acquisto di auto

Lotta a evasione - Nel 2017 recuperati 20 miliardi : I l ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha poi sottolineato: 'La riscossione è in crescita. Non è un fenomeno una tantum, ma strutturale e ciò permette di guardare con maggiore fiducia al futuro.

Fisco - “ Nel 2017 con la lotta all’evasione recuperati 20 - 1 miliardi”. Ma 6 - 5 arrivano dalla rottamazione delle cartelle : “Il quadro tracciato è incoraggiante“, esulta Pier Carlo Padoan. “Il sentiero stretto sta portando i frutti attesi. La riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum, ma strutturale”. Nel 2017 , ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, l’attività di recupero dell’evasione fiscale ha portato nelle casse dell’Erario 20,1 miliardi, un aumento del 5,8% rispetto al 2016 quanto il risultato si era fermato a 19 ...

Venezia : Carabinieri - bilancio più che positivo per il Noe Nel 2017 : Venezia , 1 feb. (AdnKronos) - Il 2017 è stato un anno molto intenso per il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) Carabinieri di Venezia , costantemente impegnato nella tutela dell’ambiente nell’ambito delle tre province di competenza ( Venezia , Padova e Rovigo). Il Nucleo, composto da personale specializza

Calo delle richieste d'asilo in Ue - Norvegia e Svizzera : -43% Nel 2017. Parte oggi nuova missione Frontex : Nel 2017 l'Ue più Norvegia e Svizzera ha ricevuto il 43% di richieste d'asilo in meno rispetto al 2016, ma il numero - pari a 706.913 domande - resta comunque "considerevole". Lo comunica l'Agenzia europea per il sostegno all'asilo (Easo). Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registrano dati in Calo, dopo il flusso record del 2015. Nonostante questa diminuzione, il 2017 ha registrato un livello leggermente più alto ...