Napoli | studente si sente offeso e accoltella il prof al volto

Studente trovato agonizzante e con tagli sul corpo in un liceo a Napoli : Ci troviamo a Napoli, più precisamente al liceo Scientifico Mercalli di via Andrea d'Isernia, nel quartiere Chiaia, qui nella mattinata di oggi un ragazzo di 16 anni è stato trovato agonizzante in un bagno della scuola con delle ferite di arma da taglio su tutto il corpo. I professori hanno tempestivamente chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'ospedale Loreto Mare, dove si trova in condizioni non buone, ma fortunatamente sembra che non sia ...

