Napoli | nuovo caso preti pedofili ma il Vaticano archivia | è causa civile

Calciomercato Napoli - nuovo rilancio per Politano : super offerta al Sassuolo : Calciomercato Napoli – Il tempo stringe, la sessione invernale del Calciomercato sta per concludersi e il Napoli non è ancora riuscito a regalare a Maurizio Sarri il rinforzo offensivo che possa far rifiatare i tre titolarissimi là davanti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore il club partenopeo ha alzato ulteriormente l’offerta per avere a Matteo Politano mettendo sul piatto ben 25 milioni di euro. ...

Droga e usura nel cuore di Napoli : sgominato il nuovo clan dei Quartieri Spagnoli - 19 arresti : I carabinieri di Napoli stanno dando esecuzione a un?ordinanza emessa dal Gip di Napoli nei confronti di 19 indagati ritenuti appartenenti al gruppo criminale dei Farelli, attivo nel centro di...

Arriva da Napoli il nuovo algoritmo per 'scovare' tutti i prodotti più venduti sul web : Parte da Napoli e conquista il mondo l'idea di Stanislao e Giuseppe Montagna che in tre anni di ricerca hanno messo su un software con al suo interno un potente algoritmo in grado di scovare in real ...

Napoli-Bologna 3-1 : uno scatenato Mertens riporta i partenopei di nuovo in testa - Video e Gol - : https://www.youtube.com/watch?v=VavRNgF73A4 Notizie sul tema Politano sceglie Napoli: 'Meglio della Juventus' Napoli-Bologna dove vedere la gara in diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 ...

Napoli - Nuovo stadio in provincia? Il ‘No’ dei tifosi : “Il San Paolo è la nostra storia” : “Noi speriamo che lo stadio resti qui e che venga adeguato alle nostre esigenze” e, ancora: “Se lo stadio andasse via, Fuorigrotta perderebbe molto sul piano economico. Però se il Comune di Napoli costringe il presidente a queste soluzioni io non posso dargli torto”. Non hanno dubbi i tifosi partenopei nel commentare l’ipotesi della realizzazione di un Nuovo stadio in provincia: “Io penso che lo stadio debba ...

Calciomercato Napoli - nuovo contatto col Sassuolo per Politano : Non solo Younes, il Napoli continua a spingere anche per arrivare a Matteo Politano. Oggi c'è stato un nuovo contatto con il Sassuolo, tra il ds azzurro Giuntoli e l'ad neroverde Carnevali: il Napoli ...

Mediaset annuncia : 'Ghoulam lascia Napoli'; già scelto il nuovo terzino? Video : Il tempo trascorre inesorabile e la finestra invernale di #Calciomercato volge verso il termine. Motivo per cui in casa Napoli si lavora senza sosta per cercare di mettere a segno diversi colpi importanti [Video]nel tentativo di portare alla corte di Maurizio Sarri dei calciatori in grado di far rifiatare i titolari e di dare una grossa mano alla squadra per arrivare fino in fondo. Tuttavia, mentre la lotta con la Juventus è serratissima, non ...

Douglas Costa - un Flash sul Genoa. Juventus di nuovo a -1 dal Napoli : TORINO - Una Juventus versione operaia, compatta e senza troppi fronzoli, batte di misura il Genoa, con un gol di Douglas Costa nel primo tempo, e risponde così al Napoli riportandosi a -1. Un match ...

La fame di Mertens esalta il nuovo Napoli più cinico che bello : Nel calcio esiste la legge dei grandi numeri. E nella temuta battaglia di Bergamo con il tabù Atalanta (tre vittorie nelle ultime 4 sfide dirette) il rischio per il Napoli era quello di interrompere la lunga striscia positiva lontano dal San Paolo. A finire invece è stato il digiuno realizzativo di Dries Mertens: il belga non segnava dal 29 ottobre scorso e ha scelto la giornata più importante per tornare alla gioia personale. E se Sarri non ...

Calciomercato Napoli - Politano è il nuovo obiettivo : Napoli - Il "no" di Verdi ha aperto la caccia all'esterno d'attacco per il Napoli . Matteo Politano sembra essere ora l'obiettivo numero uno: l'esterno del Sassuolo è l'ultima chance che Giuntoli ha ...

VINICIUS MORAIS AL Napoli/ Chi è il nuovo talento brasiliano : affare per migliorare i rapporti con Mendes? : VINICIUS MORAIS al NAPOLI, chi è il nuovo talento brasiliano preso dal club partenopeo. La società campana si è assicurata un nuovo gioiello sudamericano, classe 1995(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:45:00 GMT)

