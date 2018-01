Napoli - nuovi tentativi per Politano - Klaassen l’alternativa : Napoli, nuovi tentativi per Politano, Klaassen l’alternativa Sono ore caldissime in casa Napoli, a caccia di un rinforzo in attacco da mettere immediatamente a disposizione di Sarri. Dopo il rifiuto di Verdi e il rinvio dell’affare Younes, che dunque diventerà un giocatore azzurro a giugno, i partenopei insistono ancora per Politano ma hanno pronta l’alternativa. […] L'articolo Napoli, nuovi tentativi per Politano, ...

Napoli - nuovi treni troppo grandi : non entrano nel tunnel : Napoli, 10 gennaio 2018 - È CHE là fuori / c'è un treno di ferro / con il cuore di calce Ivano Fossati non avrebbe mai pensato che la canzone, scritta per i 'ragazzi che partono in pace e in guerra', ...

Napoli - i nuovi treni per la metro sono troppo grandi : non entrano nel tunnel : Napoli, i nuovi treni per la metro sono troppo grandi: non entrano nel tunnel Inutilizzabili i convogli da 39 metri, l’alternativa è ricorrere a mezzi di 30 anni fa per la linea 6 Continua a leggere L'articolo Napoli, i nuovi treni per la metro sono troppo grandi: non entrano nel tunnel sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - metrò da comiche Troppo grandi i treni nuovi : Napoli - E vai a capire, ora, chi è che ha sbagliato i calcoli: i progettisti o i direttori dei lavori? Perché la differenza non è di qualche centimetro ma di ben 14 metri. Dai 25 dei vecchi treni ai 39 dei nuovi, previsti dal contratto. E vai a capire, ora, chi è che si prenderà la briga di spiegare ai napoletani che la nuova metropolitana, costata un centinaio di milioni di euro, non potrà impiegare i convogli di ultima generazione perché non ...

Napoli - metropolitana linea 6 : il tunnel è troppo stretto e i treni nuovi non passano : La linea 6 rischia di trasformarsi nella Waterloo dell'Anm. Chiusa dal 2013 per i lavori di estensione della tratta, la metropolitana leggera, che collega Fuorigrotta a Mergellina, dovrebbe riprendere ...

Napoli - De Laurentiis sul mercato : “Nuovi acquisti? Siamo già troppi” : Napoli, De Laurentiis sul mercato: “Nuovi acquisti? Siamo già troppi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DICHIARAZIONI DE Laurentiis- Il Napoli, ieri sera, ha perso in casa contro l’Atalanta e ha salutato la Coppa Italia ai quarti di finale. Gli azzurri, nelle coppe, non riescono ad ingranare: la critica, giustamente, ha messo nel ...

RFI - firmati contratti per nuovi lotti linea Napoli-Bari : (Teleborsa) - firmati i contratti per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei lotti Napoli – Cancello e Cancello – Frasso Telesino, parti integranti della nuova linea Napoli – Bari. ...

Gomorra 3 anticipata per via di Napoli-Juve : quando vedremo i nuovi episodi? La decisione di Sky : Ed ecco arriva la decisione di Sky sulla messa in onda di Gomorra 3. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un cambio di un palinsesto su Sky Atlantic per la messa in onda della terza puntata di Gomorra 3 e alla fine sembra proprio che i tifosi del Napoli l'abbiano avuta vinta. Ad annunciare la novità su Gomorra 3 è uno dei diretti interessati ovvero Salvatore Esposito alias Genny Savastano. Proprio l'attore, poco fa, ha annunciato su ...