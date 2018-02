Napoli | nuova accusa di corruzione per l’imprenditore Alfredo Romeo

Napoli - è Brancaccio la nuova presidente dei Costruttori : È Federica Brancaccio il nuovo presidente dell'Acen, l'Associazione dei Costruttori Edili di Napoli. Brancaccio, già presidente di Federcostruzioni e dell'AFM-Associazione Formazione Manageriale, è ...

Pomodoro - dopo la mozzarella nuova guerra Campania-Puglia : “Igp pelato di Napoli”. “Ma lo coltiviamo nel Foggiano” : dopo la guerra della mozzarella, si apre un altro scontro tra Puglia e Campania: questa volta al centro c’è il Pomodoro pelato. Il Comitato promotore per il marchio di tutela del Pomodoro pelato ha presentato a luglio scorso al ministero delle Politiche agricole e alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Puglia la domanda per il riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta ‘Pomodoro pelato di Napoli’. L’obiettivo è quello di ...

Nuova aggressione di una baby gang a Napoli - cresce la paura Video : Pubblicità Pubblicità Tre diversi attacchi in tre giorni consecutivi. Tra venerdì e domenica sera a Napoli si è respirata sicuramente aria di violenza. Sono accaduti, infatti, diversi episodi che ...

Napoli - De Laurentiis va da Sarri : ecco la nuova proposta di contratto : Napoli, De Laurentiis va da Sarri: ecco la nuova proposta di contratto Una visita a sorpresa, martedì scorso, nella casa di Maurizio Sarri a Figline Valdarno per blindare il tecnico e allontanare le eventuali minacce provenienti dall’Inghilterra (Chelsea). Il presidente del Napoli De Laurentiis non vuole correre rischi e ha organizzato un blitz in terra […] L'articolo Napoli, De Laurentiis va da Sarri: ecco la nuova proposta di ...

Napoli - nuova aggressione per Brumotti e la troupe di 'Striscia' : nella gang anche un bambino : 'Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la violenta aggressione subita oggi da Vittorio Brumotti e la sua troupe in provincia di Napoli'. Ne dà notizia un comunicato della trasmissione ...

Nuova ondata di maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Calciomercato Napoli/ News - piace Fares - nuova idea per la fascia (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: per la porta balza in testa Bernd Leno. Il calciatore del Bayer Leverkusen era stato seguito già in estate e sarà il dopo Reina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 11:14:00 GMT)