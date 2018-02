Napoli | mercato di errori che possono costare lo scudetto

Calciomercato / Le pagelle : flop Napoli - all’Inter manca il colpo - Juventus e Milan fermi : Calciomercato, le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi. Cala il sipario sulla sessione di trattative di gennaio: ecco un mini resoconto(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:49:00 GMT)

Serie A - Napoli : zero acquisti a gennaio - mercato fallimentare o fortunato? : Il mercato invernale si è appena concluso ed è ora di bilanci. Numerose le trattative affiancate al Napoli, ma nessuna di queste è stata portata a termine. Per una squadra attualmente al primo posto in campionato e in prima fila per la lotta scudetto i rinforzi sono fondamentali per proseguire la stagione. Non sarà così per gli azzurri, destinati ad un testa a testa con la Juventus con la rosa invariata, se non indebolita, viste anche le ...

Napoli - il mercato è un flop senza il rinforzo per lo scudetto : Un solo acquisto, il giovane esterno francese Machach, messo ai margini dal Tolosa nello scorso settembre perché accusato di aver fatto a pugni con un allenatore. Tutto qui il mercato...

Calciomercato - le pagelle : bocciato il Napoli - deludono tutte le big : Juventus e Milan praticamente immobili, all'Inter è mancato il colpo più atteso, la Roma si è messa in difficoltà da sola con Dzeko

Calciomercato Napoli/ News - un altro rifiuto : anche l'affare Edera è saltato (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la sessione di gennaio del club partenopeo si è chiusa con tantissime operazione sfumate

Mercato boccia Napoli. De La furioso Giuntoli ko Sarri scontento : Il peggior calcioMercato dell'era De Laurentiis. Giuntoli sul banco degli accusati. Sarri scontentissimo. Un flop gigantesco per la squadra capolista e tra le prime venti d'Europa per fatturato e valore tecnico. E' cominciata la caccia al colpevole per una sessione invernale deludentissima. Non è che le altre rivali ed in genere il calcio italiano abbia messo a segno colpi poderosi, ma il Napoli aveva urgenze tecniche che Giuntoli non è riuscito ...

Calciomercato - il futuro delle deluse Inter e Napoli : la rassegna stampa : ... "Né Milan né Lazio" è il titolo, "Zero gol nel vuoto di San Siro, si deciderà tutto all'Olimpico", con il ritorno alla pace tra Cutrone e Inzaghi, protagonisti di un bel momento di sport ieri. In ...

Mercato - il pagellone : Inter - Napoli e Roma da 5 - la Juve ride con 6 - 5 : Ora il verdetto di Nyon per il settlement agreement consiglia una politica ben più rigorosa in via Aldo Rossi. Lo sanno bene all' Inter , 5, : negli ultimi mesi gli obblighi verso l'Uefa e i veti ...

Calciomercato Napoli/ News - Mertens : voglio restare - sto bene qui (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante della nazionale belga, Dries Mertens, ha parlato del proprio futuro a Il Mattino

Calciomercato Napoli/ News - Giuntoli infuriato per il caso Matteo Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: gli azzurri hanno sfiorato l'arrivo di Matteo Politano che è rimasto al Sassuolo per dettagli, Giuntoli infuriato.

Calciomercato Napoli - ultimo disperato assalto per Politano : 25 milioni + Ounas - filtra ottimismo ma… : CALCIOMERCARTO Napoli – La telenovela legata a Matteo Politano non è ancora finita ma ormai il tempo è davvero pochissimo. Il Napoli sta tentando in tutti i modi di portare a termine l’operazione e ci proverà fino all’ultimo. Per cercare di ammordibire la posizione del club neroverde, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i partenopei hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più il prestito di Adam Ounas, che ha ...