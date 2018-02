Nanga Parbat | il racconto di Elisabeth Revol | in vetta alle 18 | poi il dramma

Nanga Parbat - l’alpinista sopravvissuta Elisabeth Revol racconta per la prima volta : “In cima Tomek mi ha detto ‘non vedo più niente'” : Nanga Parbat. La nona montagna più alta della terra. La “montagna del destino” di Reinhold Messner, che lì ha perso suo fratello Günther. Ottomilacentoventicinque metri, che a scriverlo in parola rende anche più forte l’idea di grandezza. Ed è lì che Tomek Mackiewicz ha perso la vita lo scorso 27 gennaio, tentando di raggiungere la vetta insieme a Elisabeth Revol. Ora, l’alpinista sopravvissuta racconta quanto successo ...

Nanga Parbat : Elisabeth Revol rischia l’amputazione delle dita - Tomek Mackiewicz viene dichiarato morto : Elisabeth Revol, salvata domenica da una squadra di soccorritori ad un’altezza di circa 6.000 metri, potrebbe tornare a casa, in Francia, per avere un secondo parare medico sulle sue condizioni di salute. Al momento si trova ad Islamabad, capitale del Pakistan, dove è stata curata dal Dottor Mamunur Rasheed, chirurgo plastico. Rasheed crede che le dita dei piedi di Elisabeth potrebbero essere amputate a causa dei danni creati dai ...

Nanga Parbat - la storia di Tomek Mackiewicz : scalare le montagne per imparare a superare le difficoltà della vita : Tomek Mackiewicz, alpinista polacco di 42 anni, aveva iniziato il suo settimo assalto in inverno al Nanga Parbat, la nona montagna più alta della Terra con i suoi 8.126 metri s.l.m, in Pakistan, qualche giorno fa. Purtroppo, le cose non sono andate come sperava e attualmente risulta disperso a oltre 7.000 metri di quota. I suoi parenti non si danno per vinti, credono che sia ancora vivo e vorrebbero che le operazioni di salvataggio ripartissero, ...

Nanga Parbat - il padre di Tomek Mackiewicz : “Sono sconvolto dal fatto che sia stato lasciato lassù” : Dopo aver raggiunto Elisabeth Revol, gli scalatori Denis Urubko e Adam Bielecki hanno deciso di scendere insieme all’alpinista francese, gravemente colpita da congelamenti ai piedi che le impedivano di camminare. I due soccorritori sono stati costretti a rinunciare all’idea di continuare la loro scalata verso Tomek Mackiewicz, bloccato a oltre 7.000 metri di quota, con gravi problemi di mal di montagna, cecità da neve e congelamenti. “Il tempo e ...

Alpinismo - le ore terribili di Tomek e Elisabeth sul Nanga Parbat : La storia di Tomek e Elisabeth ci ha tenuto con il fiato sospeso per due giorni. Ne hanno parlato tutti. Perfino il New York Times. Tomek Mackiewicz, noto e bravissimo alpinista polacco e Elisabeth Revol, altrettanto brava alpinista francese, hanno deciso di scalare in questa stagione, il Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo, che si trova in Pakistan. Dopo un periodo di acclimatamento, una decina di giorni fa hanno iniziato il loro ...

La tragedia e il miracolo sul gigante Nanga Parbat : L a gioia e lo strazio. La gioia di aver salvato una vita, lo strazio di avere lasciato sugli 8mila metri del Nanga Parbat in Pakistan, un alpinista, un amico, un marito e un padre che non tornerà. Impossibile che se la cavi da solo, impossibile andare a prenderlo. Per gli elicotteri dei militari dell'esercito pakistano che fin lassù non sono riusciti ad arrivare perchè in inverno il tempo non permette neppure di avvicinarsi, per il gruppo ...

Alpinismo - Revol salvata sul Nanga Parbat. Mackiewicz bloccato a 7200 metri : “Non ci sono speranze” : È stata raggiunta nella notte a circa 6.700 metri di quota sul Nanga Parbat, accompagnata a circa 5mila metri e prelevata da un elicottero che l’ha portata a Islamabad, la capitale del Pakistan. L’alpinista francese Elisabeth Revol è in salvo dopo una complessa operazione di soccorso. Niente da fare invece per il suo compagno di cordata, il polacco Times Mackiewicz, rimasto a 7.200 metri, per il quale, spiegano i soccorritori, non ci ...