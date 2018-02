Muore bimbo di 3 anni al Santobono di Napoli

Giappone. Bimbo di 5 anni Muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme : Giappone. Bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme La tragedia nella prefettura di Osaka. Il piccolo ha approfittato di un sonnellino del padre – la madre invece era fuori – per avvicinarsi all’elettrodomestico. Una volta entrato dentro, non è stato più in grado di uscirne. Quando l’uomo si è svegliato, […] L'articolo Giappone. Bimbo di 5 anni muore soffocato nella lavatrice mentre il padre dorme ...

Bimbo di 7 anni si addormenta in classe: "Ha l'influenza". Muore il giorno dopo Kevin Baynes Jr. aveva mal di gola e vomito e per questo la sua maestra ha deciso di mandarlo a casa venerdì. In ospedale i medici hanno riscontrato i segni dell'influenza. Eppure neanche 24 ore dopo il cuoricino del Bimbo americano

Trapani - bimbo Muore a 6 ore dal parto per sepsi fulminante : cos'è e i sintomi : Sembrava fosse andato tutto per il meglio per il neonato venuto alla luce all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, eppure dopo sole 6 ore dal parto, i parametri vitali del piccolo hanno subito un drastico peggioramento che lo hanno portato alla morte. Secondo quanto riferito dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, il decesso sarebbe avvenuto alle ore 8 di mattina. Al momento della nascita, P.D., queste sono le sue iniziali, stava bene e non ...

La maglia si incastra nello scivolo, bimbo di 3 anni muore strangolato Il piccolo è rimasto impigliato con la maglia in una vite dello scivolo, l'indumento si è attorcigliato intorno al collo e lo ha strangolato.

Cade dalla bicicletta e si fa male a una gamba - bimbo di 8 anni Muore dopo pochi giorni : Cade con la bicicletta e si fa una ferita nella coscia, ma dopo qualche giorno muore. Liam Flanagan, 8 anni, era sulla sua bici sul vialetto di casa della sua famiglia a Pilot Rock, nello Stato...

Siracusa - bimbo di 4 anni Muore soffocato per un boccone di pasta : Un bimbo di 4 anni è morto oggi a Floridia, nel Siracusano, probabilmente soffocato da un boccone di pasta. Secondo una primissima ricostruzione il bimbo stava mangiando quando la madre si è accorta ...

Rio de Janeiro - auto travolge turisti a Copacabana : Muore bimbo di 8 mesi - video : Giovedì sera di terrore a Rio de Janeiro: un'auto ha fatto irruzione nel lungomare di Copacabana, a sud della metropoli brasiliana, provocando un morto ed almeno undici feriti, otto dei quali ricoverati in ospedale. Un bambino di otto mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro, è deceduto poche ore dopo in ospedale. Il portale il Globo ha riportato la testimonianza del quarantenne Lasmar Daria. Quest'ultimo ha spiegato che il personale medico ...

Bimbo Muore per meningite a La Spezia : 17.42 Un Bimbo di 5 anni è deceduto per meningite da meningococco all'ospedale di Sant'Andrea della Spezia.Lo comunica la regione Liguria. Sono stati avviati i controlli presso la scuola materna frequentata dal Bimbo,e un gruppo di sanitari fornirà tutte le informazioni necessarie ai genitori degli alunni per procedere con la profilassi antibiotica per i soggetti che hanno avuto contatto con il bambino

La Spezia - Muore bimbo di 5 anni : è meningite : Sono risultati positivi alla meningite da meningococco gli esami effettuati a seguito del decesso del bambino di 5 anni avvenuto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Lo comunica la Regione Liguria in una nota. Il piccolo, residente nel Comune della Spezia, è arrivato con i genitori questa mattina poco dopo le 6.30 al Pronto Soccorso in gravissime condizioni, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Il bambino ...

La Spezia - sepsi batterica a 5 anni : ricoverato d'urgenza bimbo Muore in ospedale : Un bambino di 5 anni è morto stamani poco dopo le 6 in ospedale alla Spezia dove era stato ricoverato d'urgenza per una sospetta sepsi batterica. Il bimbo è stato portato in ospedale in condizioni ...