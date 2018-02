MotoGP | Valentino Rossi | “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha | non so quando ma sono

MotoGP - Valentino Rossi / Test Sepang - il Dottore : ritmo migliore - ma in difficoltà per mancanza di aderenza : MotoGp, Valentino Rossi: Test Sepang. Il Dottore sottolinea come il ritmo della sua Yamaha migliori, ma come ci siano state anche delle difficoltà per la mancanza di aderenza.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:30:00 GMT)

MotoGP 2018 - test Sepang. Valentino Rossi : “Crollo inatteso - non so cosa sia successo. La nuova moto mi piace ma…” : La giornata odierna di test non è stata così positiva per Valentino Rossi che era stato raggiante dopo i primi due giorni sulla pista di Sepang. Il Dottore lascia la Malesia con un po’ di amaro in bocca, l’ultima sessione non lo ha particolarmente soddisfatto. Il centauro di Tavullia non riesce a spiegarsi questo crollo nel giro di 24 ore come ha dichiarato a gpone.com: “Non sappiamo con esattezza cosa sia successo, ma non è la prima ...

MotoGP - La Yamaha in difficoltà nell'ultimo giorno di test a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (martedì 30 gennaio) : simulazioni di gara per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Giornata cruciale verso il Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima Giornata di Test a Sepang (Malesia). Uno snodo cruciale verso il Mondiale che comincerà il 18 marzo in Qatar. Nelle prime due giornate Ducati e Yamaha si sono messe in grande evidenza. Erano le due scuderie che dovevano fare un lavoro maggiore, dopo i Test di novembre. La GP18 sembra stia superando i problemi di percorrenza di curva, come Testimoniato dai riscontri cronometrici di ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Riesco a guidare come voglio. Il degrado delle gomme è positivo” : Valentino Rossi può sorridere: i primi test sulla pista di Sepang stanno mettendo in luce una Yamaha rigenerata rispetto a quella dello scorso Campionato, quando il fuoriclasse di Tavullia era stato zavorrato in particolare da un incontrollabile degrado degli pneumatici. Al di là dei tempi, il cui valore è sempre relativo in questa fase, il nove volte campione del mondo ammette di aver trovato sin da subito il giusto feeling, come ha dichiarato ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Vinales e Valentino Rossi svettano - Lorenzo in quarta posizione - Marquez (7°) e Dovizioso (8°) si controllano : Sono le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi a svettare nel secondo giorno di Test a Sepang (Malesia) del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla moto di Iwata ha ottenuto il miglior crono di giornata in 1’59″355 precedendo di appena 35 millesimi Valentino e di 88 il sorprendente britannico Cal Crutchlow sulla Honda LCR. Una prestazione che conferma la bontà della nuova creatura nipponica che, come sottolineato ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2018 in DIRETTA (lunedì 29 gennaio) : Valentino Rossi in vetta all’ordine dei tempi! Marquez (2°) insegue davanti a Dovizioso : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test sulla pista di Sepang (Malesia). Un day-2 importante per consentire ai team di Testare le nuove moto e comprenderne i comportamenti. La Ducati, con Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, è partita con il piede giusto: secondo e terzo tempo ieri alle spalle di Daniel Pedrosa e grande continuità di prestazione. La GP18 ha messo in luce ottime qualità e le dichiarazioni dei ...