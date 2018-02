: RT @Sport_Mediaset: #Monchi chiude il discorso mercato: "Non è la Roma che vorremmo tutti Colpa mia, ma fatto buon mercato" > - 7593c267b7d644b : RT @Sport_Mediaset: #Monchi chiude il discorso mercato: "Non è la Roma che vorremmo tutti Colpa mia, ma fatto buon mercato" > - zazoomblog : Roma Monchi: Tutti zitti e lavorare di più. Quinto posto? È colpa mia - #Monchi: #Tutti #zitti #lavorare - VoceGiallorossa : TRIGORIA - Monchi: "Fatte le cessioni che servivano. Dobbiamo migliorare tutti… - _dajedepunta_ : RT @UnitiperLaRoma: Monchi: "Ho imparato una cosa nel mio lavoro. Se un acquisto non funziona, per qualsiasi motivo, la cosa migliore è sep… -

Leggi la notizia su raisport.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Il mercato, concluso ieri, e' stato in linea, adessodi piu'. Il ds della Romafa un punto della situazione, in occasione della presentazione di Jonathan Silva, all'...