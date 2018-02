Molestie sessuali | arriva il manifesto | da Ambra a Cortellesi parte ' Dissenso Comune'

Molestie sessuali - la lettera delle attrici italiane : "Non abbiamo più paura" : Sono 124 le firmatarie della lettera-manifesto contro "l'intero sistema". L'ira di Asia Argento: "Si guardano bene dal fare nomi"

Il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Drake - Charlie Walk - accusato di Molestie sessuali e licenziato : Le denunce di molestie sessuali esplose dopo il caso Weinstain a Hollywood hanno riguardato anche il mondo della musica: il presidente dell'etichetta di Ariana Grande e Nicki Minaj, ma anche molti altri artisti della scena pop, hip-hop e non solo, è l'ultimo in ordine di tempo ad essere finito sotto ...

GDC 2018 : il Pioneer Award assegnato a Nolan Bushnell è stato ritirato per accuse di Molestie sessuali : Come vi avevamo segnalato nella giornata di ieri, alla Game Developers Conference 2018 di San Francisco verranno assegnati importanti premi ad alcune personalità del mondo videoludico come Nolan Bushnell, Tim Schafer e Rami Ismail.Tuttavia, sembra proprio che il fondatore di Atari non sarà premiato in occasione dell'evento: stando a quanto comparso su Engadget, Nolan Bushnell è ora al centro di una forte polemica. In seguito all'annuncio di ...

Molestie sessuali su una bimba di 4 anni - figlia di amici : arrestato : Molestie su una bimba di 4 anni, figlia di una coppia di amici. Per questo motivo, e per la detenzione di materiale pedopornografico, un 50enne bresciano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como. L’uomo è...

'Se dovessi tornare indietro licenzierei il mio consigliere accusato di Molestie sessuali' : Il Nyt aveva accusato la politica di aver coperto un alto responsabile della sua campagna accusato di aver ripetutamente molestato una sua impiegata. Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'uomo ...

Hillary Clinton : "Il mio consigliere accusato di Molestie sessuali? Se dovessi tornare indietro - lo licenzierei" : "Mi chiedo perché ho lasciato che un dipendente della mia campagna elettorale del 2008 mantenesse il suo posto nonostante il suo comportamento inappropriato nel luogo di lavoro. La risposta breve è questa: se dovessi farlo di nuovo, non lo farei".Hillary Clinton fa marcia indietro su Fb dopo aver difeso inizialmente la sua decisione di non licenziare un suo consigliere accusato di molestie sessuali, limitandosi a trattenergli lo ...

Antonella Clerici e le Molestie sessuali : "Fingevo di non capire e me ne andavo" : Alla Prova del cuoco si parla di molestie sessuali, la conduttrice Antonella Clerici spiega e racconta la sua personalissima tecnica - usata e collaudata - per evitare qualsiasi avances sgradita. Il ...

HARVEY WEINSTEIN - Molestie SESSUALI/ Da Anne Heche a Sandeep Rehal : i problemi continuano per il produttore : HARVEY WEINSTEIN: Sandeep Rehal, ex dipendente del produttore cinematografico, ha raccontato i lavori degradanti che era costretta a svolgere e le mol

Molestie sessuali - ex dipendente accusa Weinstein : “Mi faceva pulire lo sperma dal suo divano” : Un’assistente personale per farsi pulire lo sperma dal divano. L’ultima denuncia nei confronti di Harvey Weinstein l’ha resa pubblica la sua ex dipendente Sandeep Rehal. La 30enne di origini californiane, dal 2013 al 2015 nell’organigramma degli uffici newyorchesi della The Weinstein Company, sarebbe stata costretta a svolgere una serie di funzioni professionali assolutamente degradanti. Nella denuncia depositata dai due uffici legali di New ...

Atti sessuali con minorenne - arrestato il prof di Riccione | Preso bidello - Molestie su studentesse : Tre casi di abusi su minorenni venuti alla luce in poche ore. A Rimini arrestato il professore che aveva una storia con la fidanzata del figlio. A Bari un bidello toccava le studentesse mentre a Napoli un padre abusava della figlia

