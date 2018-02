: Minore non protetta,condanna per Italia - NotizieIN : Minore non protetta,condanna per Italia - CybFeed : #BreakingNews Minore non protetta,condanna per Italia - alemaggiani : @sunday_ky @Milestemplaris @fabbricainter @keymor_ @JedHemlock @AlessioRossi78 ora siamo una squadra piena di debit… - fabbri333 : 'Minore non protetto',condannata Italia - Ultima Ora - - stewiis : @vespertime @StefSpA_ Ok, mai, però boh mi pare non ci siano davvero provando, tanto ci sono gli scemi come noi che votano il male minore -

La Corte di Strasburgo hato l'per non avere protetto adeguatamente unadi 15 anni con problemi di droga e disordini psichici dal cadere in una rete di prostituzione minorile. "Le autorità non hanno agito con la necessaria scrupolosità senza prendere tutte le misure efficaci per prevenire gli abusi",sottolinea la Corte europea dei diritti umani,accogliendo il ricorso della quindicenne. Lasarà risarcita dall'con 30 mila euro e 10 mila per le spese(Di giovedì 1 febbraio 2018)