Milano | treno deragliato | domani la rimozione del ' binario killer'

Milano - treno deragliato a Pioltello : attesi nuovi elementi dai rilievi dei carrelli : Dovrebbero arrivare dall’ispezione dei carrelli dei vagoni deragliati, in particolare il terzo e il primo a scarrocciare, nuovi elementi utili all’indagine della Procura sull’incidente di giovedi’ scorso del treno partito da Cremona e diretto a Milano nel quale hanno perso la vita tre donne e sono rimaste ferite 46 persone. Da quanto si e’ appreso gli investigatori con i consulenti nominati dai pm Maura Ripamonti e ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : proseguono le indagini sui binari - anche con i droni : proseguono gli accertamenti tecnici sulle rotaie interessate dal deragliamento del treno regionale, che giovedì mattina, poco prima delle 7, ha attraversato la stazione di Pioltello in una scia di fuoco per poi travolgere tre pali della luce lungo il tracciato e schiantarsi contro un quarto palo. Nell’impatto, tre pendolari sono morte e altri 46 passeggeri sono rimasti feriti. Non sono ancora terminate le analisi sulla linea, richieste dai ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : “Prosegue il piano straordinario di circolazione e assistenza” : A causa dell’indisponibilità di parte dei binari tra Treviglio e Milano, in seguito all’incidente avvenuto lo scorso 25 gennaio, la circolazione ferroviaria continuerà a subire rallentamenti e riduzioni del servizio. Lo comunica in una nota trenord spiegando che prosegue la mobilitazione straordinaria con personale nelle stazioni per l’assistenza ai passeggeri, bus aggiuntivi di supporto alla circolazione ferroviaria, ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : “L’utilizzo di spessori in legno non è previsto” : Rete ferroviaria italiana, “ribadendo che le cause dell’incidente di Pioltello sono attualmente oggetto delle indagini degli inquirenti, che determineranno la dinamica e le cause del deragliamento“, sottolinea in una nota “che l’utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete ferroviaria italiana“. “Le attività manutentive – spiega – devono essere ...