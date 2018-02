Milano | sorpresa con 5 chili di hashish | arrestata

Liam Payne è a Milano : visita a sorpresa per la settimana della moda : La distanza tra i fan italiani e Liam Payne oggi si è accorciata: il cantante si trova in Italia! Oddio Liam a Milano scleroo.@ Liam Payne pic.twitter.com/nJZbse28zT — Julia Labecka (@JuliaLabecka) 15 gennaio 2018 Con un completo grigio super elegante, Liam è a Milano dove si sta concludendo la settimana della moda maschile, per partecipare alla sfilata di Fendi. Embed from Getty Images Embed from Getty Images Ovviamente in prima ...

Liam Payne a Milano a sorpresa : perché si trova in Italia? (foto e video) : Tra tutti gli ospiti internazionali della settimana della moda, a sorpresa anche Liam Payne a Milano per la Fashion Week! Il cantante degli One Direction ha fatto sapere attraverso i social di essere arrivato in Italia, in occasione della settimana della moda. Liam Payne in Italia per la Milano Fashion Week è atteso come ospite della sfilata di Fendi, in programma proprio oggi lunedì 15 gennaio. Stando ai rumor del web, Liam non si esibirà, ...