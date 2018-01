Milan-Lazio 0-0 | hanno vinto le difese

Coppa Italia - Milan-Lazio 0-0 : decisivo il ritorno all'Olimpico : Coppa Italia, Milan-Lazio 0-0: TABELLINO, STATISTICHE E CRONACA LIVE Tags: Inzaghi , Cutrone , Immobile , Gattuso , Kalinic , Bonucci Tutte le notizie di Coppa Italia

Semifinale Milan-Lazio 0-0 Verdetto alla gara di ritorno : Meglio i biancocelesti nella prima sfida a San Siro, con Immobile due volte vicinissimo alla rete. La palla-gol più nitida è però dei rossoneri, sprecata malamente da Calhanoglu. Appuntamento all'Olimpico a fine febbraio

Coppa Italia - Milan e Lazio non si fanno male : finisce 0-0 al Meazza : Il Milan di Gennaro Gattuso non riesce a sfondare contro la Lazio di Simone Inzaghi nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno avuto più chance in tutta la partita anche se al 76' Calhanoglu ha clamorosamente sbagliato un gol a porta vuota. Il 28 febbraio, allo stadio Olimpico e nella sfida di ritorno, le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale dove incontreranno la vincente tra l'Atalanta di ...

Diretta/ Milan Lazio - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : doppia chance per il Diavolo! : Diretta Milan Lazio, streaming video Rai.tv: si rigioca a tre giorni di distanza dalla sfida di Serie A, è la semifinale di andata in Coppa Italia.

Calcio - Coppa Italia 2018 : Milan-Lazio 0-0 - termina a reti a bianche a San Siro. Si decide tutto al ritorno : termina a reti bianche la semifinale d’andata della Coppa Italia 2017-2018 tra Milan e Lazio. Non riescono ad incidere gli attacchi rossoneri e biancocelesti a San Siro e si deciderà tutto nel match di ritorno dello Stadio Olimpico di Roma, programmato il 28 febbraio. Lazio migliore nel primo tempo con Immobile molto pericoloso, mentre nella ripresa i rossoneri in evidenza con Çalhanoglu vicinissimo alla marcatura. PRIMO TEMPO – ...

Video gol Milan-Lazio 0-0 : Highlightes e Tabellino Coppa Italia 31-01-2018 : Risultato finale Milan-Lazio 0-0: Cronaca e Video Gol, Semifinale Andata Coppa Italia 31 Gennaio 2018 Perfetta parità in questa sfida di San Siro tra Milan e Lazio per l’andata della semifinale di Coppa Italia, tutto aperto per la qualificazione in finale. Nel primo tempo pochissime le emozioni, le squadre sembrano ragionare nei 180 minuti e preferiscono non sbilanciarsi troppo. Meglio la Lazio che ha avuto un paio di occasioni per ...

DIRETTA/ Milan Lazio (risultato finale 0-0) info streaming video e tv : reti inviolate al Meazza! : DIRETTA Milan Lazio, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a San Siro per la semifinale di andata della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:40:00 GMT)

PAGELLE / Milan Lazio (0-0) : i voti della partita (Coppa Italia - andata semifinale) : PAGELLE Milan Lazio: i voti della partita, semifinale di andata di Coppa Italia. Nulla di fatto a San Siro: reti bianche pur con tante emozioni, il verdetto è rimandato alla sfida di ritorno(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:39:00 GMT)

DIRETTA/ Milan Lazio - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : buon momento per il Diavolo! : DIRETTA Milan Lazio, streaming video Rai.tv: si rigioca a tre giorni di distanza dalla sfida di Serie A, è la semifinale di andata in Coppa Italia.

Pagelle Milan-Lazio 0-0 - semifinale Coppa Italia 2018 : i voti della partita. Bene Anderson ed Immobile. Rossoneri da rivedere : La sfida tra Milan e Lazio, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, si è conclusa 0-0. Andiamo a scoprire le Pagelle del match. MILAN DONNARUMMA G. 6 Fa buona guardia in avvio su inzuccata di Milinkovic-Savic. ABATE 6 Anticipa Lukaku attorno al 10′ togliendo le castagne al fuoco ai compagni, disinnescando un’azzione che sarebbe divantata pericolosa. BONUCCI 6,5 Riesce a tenere compatta la retroguardia rossonera ...

Coppa Italia - Milan e Lazio non si fanno male : qualificazione alla finale “rimandata” : 1/9 LaPresse/Spada ...

Pagelle Milan-Lazio 0-0 : gara sottotono - nessuna “eccellenza” : 1/8 LaPresse/Spada ...

Coppa Italia - Highlights Milan-Lazio 0-0 : la qualificazione si deciderà all’Olimpico (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights Milan-Lazio 0-0: la qualificazione si deciderà all’Olimpico (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Finisce a reti bianche la Semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018. Milan e Lazio si giocheranno l’accesso all’epilogo del secondo trofeo nazionale nel match di ritorno ...

C.Italia - semifinale : Milan-Lazio 0-0 : 22.42 Reti bianche nell'andata della semifinale fra Milan e Lazio. Ritorno all'Olimpico in programma il 28 febbraio. Primo tempo non esaltante, la Lazio ha qualche occasione. Attivo soprattutto Immobile, Lucas contrastato bene da Borini. Più emozioni nella ripresa, coi portieri decisivi.Donnarumma bravissimo sul colpo di testa ravvicinato di Immobile (cross di Lukaku). Strakosha strepitoso su Cutrone, sempre di testa, pescato da Suso; ...