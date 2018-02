Milan | la dirigenza e i tifosi rossoneri possono sorridere | ecco il motivo

Maldini analizza il momento del Milan : bordate alla nuova dirigenza e anche a Berlusconi! : Paolo Maldini è tornato a parlare del Milan. L’ex capitano rossonero ha rilasciato un’intervista a “Mangia come Parli” che andrà in onda sabato 27 gennaio alle 11 su Radio 24, in cui critica le mosse della nuova dirigenza ma non risparmia frecciate anche a Berlusconi e al vecchio management. Ecco un’anticipazione: “Quando il Milan tornerà grande? Non ne ho assolutamente idea. Mi sembra che le premesse di ...

Milan - l'agente di Gustavo Gomez insulta la dirigenza : 'Ridono di voi in tutto il mondo' : Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan'. E sulla rissa in sede, spiega: 'Di quello che dicono ...

Milan - senti Marocchi : 'Gattuso deve far capire una cosa alla dirigenza' : Dagli studi di Sky Marocchi lancia un messaggio al mondo Milan: 'Rino è un'ancora di salvezza per i suoi giocatori. È successo qualcosa di buono con il suo arrivo sulla panchina del Milan, non ci sono aspettative enormi, se non quelle di capirci ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - sirene cinesi per i big di Gattuso - ma la dirigenza... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero. sirene cinesi per Kalinic, Andre Silva e Biglia ma la dirigenza li ritiene sempre incedibili.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:36:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Zanellato via in prestito : la dirigenza ci pensa (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: fra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello in occasione del mese di gennaio, anche il giovane Zanellato(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:34:00 GMT)

CALCIOMERCATO Milan/ News - il Genoa cerca Locatelli - ma la dirigenza dice No (ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Il Genoa cerca Manuel Locatelli, ma la dirigenza continua a rifiutare le offerte per il centrocampista. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:50:00 GMT)

CALCIOMERCATO Milan/ News - il caso Andrè Silva : che farà la dirigenza? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 09:09:00 GMT)

Milan - la dirigenza e i tifosi rossoneri possono sorridere : ecco il motivo Video : La vittoria del derby sembra aver ridato al #Milan una carica che mancava da molto tempo, infatti Gattuso si è detto soddisfatto del gioco e della grinta espressi dai suoi giocatori: spera che il derby conquistato possa essere da trampolino di lancio per la trasferta di Firenze. Il tecnico calabrese, subentrato a Montella [Video]nel novembre scorso dopo il pareggio contro il Torino, ha conquistato due vittorie molto importanti in Coppa Italia, ...

Milan - Yonghong Li è sbarcato in Italia : stasera sarà in tribuna a San Siro - possibile vertice con la dirigenza : Il grande giorno del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter è arrivato. In palio c’è il pass per le semifinali. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte ma chi sta affrontando una crisi più pronfonda è sicuramente il Milan. In tribuna questa sera ci sarà anche il patron dei rossoneri Yonghong Li, sbarcato in mattinata alla Malpensa. Dopo la partita, quasi sicuramente, Li farà un punto della situazione con la dirigenza sul momento ...

Milan - confronto tra Gattuso e la dirigenza dopo la sconfitta contro l'Atalanta : Non conosce fine il momento negativo del Milan. I rossoneri incappano in un'altra sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Verona. A San Siro passano i ragazzi di Gasperini, con i gol ...

Milan - post partita caldissimo : faccia a faccia con la dirigenza negli spogliatoi - i dettagli : Il Milan crolla in casa contro l’Atalanta, una sconfitta per 2-0 che condanna i rossoneri all’ennesima bordata di fischi dell’anno da parte del pubblico di San Siro. La squadra adesso naufraga nella parte destra della classifica e la società ha deciso di agire a caldo. Fassone e Mirabelli hanno infatti chiuso squadra e tecnico negli spogliatoi, mettendo in atto una lavata di capo notevole. Gattuso ancora non si è presentato ai ...

Flavio Briatore - l'attacco alla dirigenza del Milan : 'Anche mio figlio tifoso rimpiange Berlusconi e Galliani' : Flavio Briatore , noto juventino, pare essere molto preoccupato per le sorti del Milan . Così, nelle scorse ore su Instagram , l'imprenditore ha postato una foto di due tifosi che indossano maglie ...