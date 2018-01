Milan | Gattuso | Bravi a non subire gol Calhanoglu? È triste | vuole segnare

Milan-Lazio - Gattuso : “Calhanoglu era disperato”. Inzaghi : “Meritavamo di vincere” : Milan-Lazio, Gattuso: “Calhanoglu era disperato”. Inzaghi: “Meritavamo di vincere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Al termine della semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018 il tecnico del Milan, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Milan-Lazio, PARLA Gattuso “Nel primo tempo eravamo ...

Milan - senti l'ag. Kessie : 'Rinato grazie a Gattuso - ha ridato motivazioni e benzina' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'agente di Franck Kessie esalta il lavoro di Gattuso al Milan : 'Ringrazio Gattuso, è stato importantissimo per questa ripartenza - spiega George Atangana - Ha saputo motivare i giocatori, ...

Formazioni ufficiali Milan-Lazio : le scelte di Gattuso ed Inzaghi : Formazioni ufficiali Milan-Lazio – Milan e Lazio tornano ad affrontarsi dopo la gara di domenica in campionato. Oggi le due squadre si giocheranno il passaggio alla finale di Coppa Italia, nella semifinale d’andata della competizione. A San Siro è tutto pronto per la sfida tra Gattuso ed Inzaghi, dopo quella vinta da Ringhio domenica tra mille polemiche per il mani di Cutrone in occasione del gol rossonero. Quest’oggi Gattuso ...

Pronostici Milan Lazio/ Quote e scommesse : Gattuso e gli Inzaghi - incroci tra allenatori (Coppa Italia 2018) : Pronostici Milan Lazio, Coppa Italia 2018: la semifinale di andata si gioca a San Siro e vede i rossoneri partire leggermente favoriti, in virtù del 2-1 di campionato di tre giorni fa(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:41:00 GMT)

Milan - Gattuso lancia André Silva : provato titolare per la sfida con la Lazio : Gennaro Gattuso , tecnico del Milan , sta preparando la gara di domani contro la Lazio . Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, come riporta Sky Sport , la sorpresa può essere André Silva . Né Kalinic , né Cutrone : l'allenatore rossonero ha provato il portoghese al centro del tridente nella prima mezzora d'allenamento. Questo l'11 provato da ...

Milan - Bonaventura : "Lazio - che squadra". Calha : "Gattuso mi dà fiducia" : "La Lazio è una grande squadra, un test importante per noi". Così Giacomo Bonaventura - in un'inusuale conferenza insieme al compagno Calhanoglu - presenta la sfida con la Lazio, valida per la ...

Milan - retroscena Gattuso : lo voleva Buffon in panchina : Un retroscena passato sotto traccia e riemerso nella giornata di oggi grazie alla Gazzetta dello Sport . Il presente di Gennao Gattuso avrebbe potuto non essere al Milan . Nel 2015, infatti, l'allora presidente della Carrarese e vecchio amico dell'allenatore rossonero, il portiere della Juventus ...

Ce l'ho con... Montella - visto Gattuso? Questo Milan non era tutto da buttare : Il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta; troppo dipendente dagli episodi, da variabili che nessun addetto ai lavori può pensare di prevedere . Quello che è vero oggi non è detto che lo sia anche qualche settimana dopo, il che ...

Milan - Fassone : 'Gattuso sta lavorando bene - guardiamo al futuro con fiducia' : Marco Fassone , amministratore delegato del Milan , ha parlato a Sky Sport a margine dell'elezione per il presidente della Figc: ' Gattuso sta facendo un ottimo lavoro . Ci vuole ancora tempo perché quando si subentra a novembre è così, ma questa continuità di ...

Milan : può accadere l'imponderabile - ma c'è una brutta notizia per Gattuso Video : Il #Milan di Gattuso si gode la vittoria contro una Lazio che era stato in grado di battere chiunque e dare filo da torcere a qualsiasi avversario. La squadra di Simone Inzaghi a San Siro ha confermato di essere una squadra che vale il terzo posto e per batterla è stata necessaria una prova favorita anche da qualche episodio arbitrale. Ma nel calcio senza un pizzico di buona sorte non si da va da nessuna parte, ne sa qualcosa il precedente corso ...

Milan - Montella è solo un ricordo : anche Bonucci elogia Gattuso e dice la sua sulle critiche ricevute : La cura Gattuso sta dando i propri frutti in casa Milan. I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta contro una Lazio che ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato. anche Bonucci vuole sottolineare i progressi fatti da quando in panchina è arrivato Gattuso: “Il mister ha saputo risvegliare in noi la forza del gruppo, ora tutti lottiamo per il compagno ed è bello far parte di ...

PAGELLE / Milan Lazio (2-1) : Fantacalcio - voti partita. Gattuso - idee chiare e tattica (Serie A 22^ giornata) : PAGELLE Milan Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Siro. I rossoneri vincono la terza gara consecutiva: i gol sono di Cutrone e Bonaventura(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 11:24:00 GMT)