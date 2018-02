Milan | brutte notizie in arrivo dall’infermeria

Stangata Milan : arrivano brutte notizie - si rischia tantissimo Video : Continuano a susrsi brutte notizie per il # Milan ed i suoi tifosi: le prestazioni in campo sono sconfortanti e continua a piovere sul bagnato anche sulla situazione societaria: la Uefa ha ufficialmente respinto la richiesta [ Video ] di voluntary agreement inoltrata qualche mese fa da Fassone e in casa Milan si pensa gia' a come muoversi per presentarsi al meglio di fronte all’organo europeo in vista del prossimo appuntamento con la federazione ...

Milan - non solo brutte notizie dall’infermeria : tre importanti recuperi per Gattuso : Il Milan riparte, o almeno tenta di farlo, dal nuovo corso targato Gattuso. Ovviamente è ben noto che le colpe del disastro stagionale non sono da addebitare tutte a Vincenzo Montella, ma l’avvicendamento in panchina potrebbe portare una scossa nell’ambiente rossonero. Nella serata di ieri sono giunte alcune novità non confortanti per mister Gattuso, riguardanti il forfait di Calhanoglu in vista del prossimo impegno rossonero. Il ...