Milan | analisi post partita Milan-Lazio Tim Cup

(Di giovedì 1 febbraio 2018)0-0. E’ un risultato che forse, non si aspettava nessuno. Soprattutto dopo lo scontro in campionato vinto dal, ma laè stata ben diversa già dai primi minuti, andiamo ad analizzarla. Azioni difensive Il primo tempo dellaè stato nullo, sotto tutti i punti di vista. Soprattutto la prima mezz’ora, con il, che lanciava i palloni a Kalinic, che però venivano intercettati dai centrocampisti e difensori della. I quali intelligentemente giocavano palla bassa e costruivano da dietro. Utilizzando in qualche occasioni Strakosha, per uscire dalla propria metà campo, con azioni personali, come nel caso di Luiz Felipe che salta Kalinic con una finta, o con azioni da squadra, provate in allenamento: Strakosha passa la palla a Caceres, che vede Basta avvicinarsi sulla fascia, il terzino, tocca morbido per Immobile, che vela a favore di ...