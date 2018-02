Mi chiamano tutti Riko | Ligabue | Testo | Audio | MP3

Perché gli stadi si chiamano così : Meazza - Maracanã e tutti gli altri : Nell’epoca in cui i club di Serie A vendono i diritti di denominazione dei loro stadi, molti impianti, non solo in Italia, sono dedicati a uomini che hanno una storia, che a volte va al di là del calcio. La “Scala” per un fuoriclasse – Lo stadio di Milan e Inter, inaugurato nel 1926, dal 1980 è intitolato a Giuseppe Meazza, secondo Gianni Brera il più grande giocatore italiano di sempre. Due Mondiali vinti, 216 gol in Serie A, tre scudetti ...