Meteo Protezione Civile | maltempo su molte zone d'Italia domani

Allerta Meteo - della protezione civile : inizio Febbraio con pioggia - neve e vento di burrasca al Centro/Nord : Allerta Meteo – Un’estesa perturbazione di origine atlantica interesserà progressivamente l’area mediterranea, apportando sull’Italia un flusso di correnti molto umide dai quadranti meridionali e determinando, a partire da domani, precipitazioni diffuse dapprima sui settori alpini orientali e sull’Appennino settentrionale, e successivamente in estensione a gran parte delle regioni Centro -meridionali. Sulla base delle previsioni ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - 1 Febbraio. Maltempo in arrivo. : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo in netto peggioramento al Nord e sul versante tirrenico. Ecco il bollettino Meteo della Protezione Civile: Previsioni Meteo Giovedì 1 Febbraio...