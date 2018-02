Meteo | in Lombardia precipitazioni in prossime ore | da sabato migliora

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo per rischio neve da mezzanotte dell’1 febbraio e fino alle 14 del 2 febbraio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica) e NV-08 (Prealpi bresciane). Una ...

Previsioni Meteo Lombardia : bel tempo fino a martedì : “Dal pomeriggio di sabato graduale aumento della pressione per l’estensione dall’Europa occidentale di un’ alta pressione dinamica la quale proteggerà il Nord Italia fino alla giornata di martedì. Condizioni di tempo stabile, con nebbie o nubi basse sulla Pianura, forte inversione termica e temperature decisamente miti per il periodo in montagna. Mercoledì si avvicina dal Nord Europa una nuova saccatura che potrebbe ...

Meteo Lombardia : nuvole fino a domani pomeriggio : nuvole, deboli piogge e bassa pressione fino a domani in Lombardia. Dal pomeriggio di sabato, il bollettino dell’Arpa prevede una rimonta dell’alta pressione atlantica con condizioni di tempo stabile e particolarmente mite specie in montagna fino a martedì. domani, le minime sono stazionarie e comprese tra 6 e 8 gradi, le massime tra 9 e 12 gradi. L'articolo Meteo Lombardia: nuvole fino a domani pomeriggio sembra essere il primo su ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità per rischio neve : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso una comunicazione di ordinaria criticita’ (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte di oggi, giovedi’ 25 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, Varese), NV-05 (Prealpi comasche- lecchesi, Como e Lecco) e NV-06 (Prealpi bergamasche, Bergamo). La spiega ...

Allerta Meteo Lombardia : rischio valanghe in Valtellina : La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, ha confermato la moderata criticità (codice arancione), per rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche ...

Allerta Meteo Lombardia : domani criticità “gialla” per rischio neve : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo criticità gialla per rischio neve per la giornata di domani, in Valchiavenna e in Valtellina (Sondrio), e in Valcamonica (Brescia). Sono attese deboli nevicate residue al mattino di domani sulla fascia alpina e prealpina, abbondanti solo lungo i crinali di confine. E’ previsto un rialzo dello zero termico, che si attestera’ attorno ai ...

Allerta Meteo Lombardia : fronte freddo in arrivo - criticità per neve da domani : La Sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessorato alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, ha emesso un’Allerta Meteo criticità codice giallo (ordinaria) per rischio neve dalle ore 12 di domani, sabato 20 gennaio, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi ...

Allerta Meteo Lombardia : domani codice arancione per rischio vento forte sull’Oltrepò Pavese : Aulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo di moderata criticità (codice arancione) per rischio vento forte per la giornata di domani, mercoledì 17 gennaio, sull’Oltrepò Pavese. La stessa comunicazione ...

Previsioni Meteo Lombardia : stabilità fino a lunedì minime in calo : “fino a domani mattina stabile e in prevalenza soleggiato, con nebbie e foschie in pianura nelle ore più fredde. Nel corso di domani, infiltrazioni di aria umida da est: aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni su Prealpi e fascia pedemontana, nevose fino a quote collinari. Probabile nuova fase di instabilità tra martedì e mercoledì con precipitazioni sparse, nevose oltre 600 metri circa. Temperature in calo“: lo ...

Meteo : in Lombardia sole fino a domani - da domenica nuvole : sole oggi e domani in Lombardia, mentre da domenica nuvolosità in arrivo sulla regione. Secondo il bollettino di Arpa Lombardia, la giornata di oggi sarà in prevalenza poco nuvolosa con foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure in serata. Precipitazioni assenti e temperature massime in pianura tra 8 e 11 °C. Zero termico attorno a 1500 metri. Per domani è prevista ancora una giornata di sole, mentre da domenica, in serata in particolare, ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio idrogeologico e vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo con criticità codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte a partire dalle ore 21 di oggi. Il codice giallo per rischio idrogeologico e’ segnalato sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi ...

Meteo Lombardia : Epifania con la pioggia - temperature in aumento : Sulla Lombardia si registra il graduale avvicinamento di una depressione di origine atlantica che porterà un generale aumento delle nubi e del rischio di precipitazioni, attese quest’ultime soprattutto sabato e nella giornata di lunedì. L’evento perturbato sarà accompagnato da aria più mite in grado di provocare un innalzamento delle temperature e della quota neve sulle Alpi. Domani 6 gennaio, giorno dell’Epifania, secondo il ...

Previsioni Meteo Lombardia : da domani nuvoloso - perturbazione nel weekend : Secondo le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia, “la regione è interessata da correnti in quota da settentrione che favoriscono tempo stabile su gran parte del territorio. Mercoledì e giovedì correnti in rotazione da ovest e più intense con deboli precipitazioni per lo più su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. Venerdì correnti da sudovest senza fenomeni di rilievo. Sabato e Domenica probabile transito di una perturbazione.” domani prevista ...