Mense scolastiche - quasi 1/3 dei pasti finisce nel bidone : Roma, 1 feb. - (AdnKronos) - Nelle Mense scolastiche quasi 1/3 dei pasti viene gettato: lo studio pilota di Reduce, sotto il coordinamento di Matteo Boschini, ricercatore dell’Università di Bologna, ha coinvolto 73 plessi di scuola primaria, 35 dei quali in Emilia-Romagna, 25 in Lazio e 18 in Friuli

Mense scolastiche - piatti made in China : La plastica si scioglie : Allarme in una scuola elementare della Capitale, sorta appena due anni fa. I bambini della "Plesso Selva Candida" hanno mangiato su piatti di plastica che si sono sciolti davanti ai loro occhi."La qualità del piatto era pari a una riproduzione cinese", denunciano i genitori che si sono subito rivolti alla dirigente scolastica, la quale ha spiegato che "il pranzo arriva da una società appaltatrice, la ...

Mense scolastiche - se c’è una blatta nel panino la colpa non è di chi l’ha preparato : Monica è una addetta mensa che lavora da 24 anni nelle Mense scolastiche: “In tutti questi anni ho visto molte cose che anche a me non andavano bene e, se una cosa non andava a me, ero la prima a chiamare la ditta e a fermare il pasto. Se la ditta è poco seria ci fa delle ritorsioni a noi dipendenti che non lo immaginate neppure; noi siamo controllati a vista dalle Commissioni mensa, dal comune, dall’Igiene, e la sanificazione di una mensa ...