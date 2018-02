Medicina | Milano | al Gaetano Pini-CTO inaugurata Risonanza Magnetica di ultima

Milano ci riprova con l’Agenzia Europea per i Medicina li : Dopo la notizia sui ritardi di Amsterdam, Beppe Sala ha detto che il governo italiano presenterà ricorso per rimettere in discussione l’assegnazione dell'EMA The post Milano ci riprova con l’Agenzia Europea per i Medicinali appeared first on Il Post.

Oggi si decide dove trasferire l'Agenzia Europea per i Medicinali - Milano è tra le città candidate : Oggi i ministri per gli Affari europei dei 27 paesi dell'Unione Europea (tutti tranne il Regno Unito) decideranno dove trasferire l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), che dovrà essere spostata da Londra in seguito a Brexit. Le città candidate sono