: RT @georginarieto: #Gossip- Rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara? ? - EdivaldoSouzza : RT @georginarieto: #Gossip- Rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara? ? - Trump42020_ : RT @georginarieto: #Gossip- Rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara? ? - ElisaDiGiacomo : Mauro Icardi: cosa ti succede? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018)non sta vivendo assolutamente un buon momento. I problemi sul campo sono quelli dell'Inter, da quando non segna più anche la squadra ha smesso di vincere. Ma all'orizzonte del bomber nerazzurro ci sarebbero anche problemi di coppia, a testimoniarlo sarebbero alcuni post su Instagram. Ma andiamo con ordine. Per i meno esperti di calcio,è l'attaccante capitano dell'Inter guidata da Luciano Spalletti. La sua compagna è Wanda Nara una bellissima modella argentina che gli fa anche da procuratore. Andando in dietro nel tempo i due si sono conosciuti attraverso Maxi Lopez. All'epoca l'attaccante argentino ora in forza all'Udinese aveva una vita felice accanto a Wanda eera un semplice amico di famiglia. Fatto sta che giorno dopo giorno, tra Wanda eè scoppiato l'amore, lei si è separata da Lopez per iniziare una relazione con il collega più giovane. Una ...