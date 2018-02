Mauro Corona fa il suo endorsement | Voterò i Cinque Stelle

: RT @petergomezblog: Elezioni, Mauro Corona: “Forse non voto. Se dovessi farlo, voterei il M5s”. Bagarre con Parenzo - Enzo_Altieri : RT @petergomezblog: Elezioni, Mauro Corona: “Forse non voto. Se dovessi farlo, voterei il M5s”. Bagarre con Parenzo - DritissM : RT @petergomezblog: Elezioni, Mauro Corona: “Forse non voto. Se dovessi farlo, voterei il M5s”. Bagarre con Parenzo - Francesco__78 : - romi_andrio : RT @_DAGOSPIA_: IL M5s, RAZZI,LA PROSTITUZIONE E GLI SPINELLI DA LEGALIZZARE, IL VIAGRA GRATIS: PARLA MAURO CORONA - Uleprr : RT @fattoquotidiano: Durissimo scontro a La Zanzara (Radio24) tra lo scrittore Mauro Corona e uno dei conduttori, David Parenzo. Tutto… htt… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Da salviniano convinto,si dice ora pronto a votare per il MoVimento. Lo scrittore e alpinista trentino lo ha annunciato pochi giorni fa ai microfoni de La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo sulle frequenze Radio24.Parlando alla radio della Confindustria,ha confessato che, dopo anni di dichiarata vicinanza al segretario federale della Lega, per le prossime consultazioni sarebbe orientato a dare la propria preferenza - se non deciderà di astenersi - alla compagine capitanata da Luigi Di Maio."Per chi? - rivela a Cruciani - Ho apprezzato qualche parola di Salvini, come ad esempio abbassare le tasse o abolire la legge Fornero, non voto più per la sinistra che non esiste più e che ho votato una vita. La sinistra non sarà mica rappresentata da Renzi o Grasso, con quel sorriso tra il mellifluo e l’innocente, non sarà mica ...