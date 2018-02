Masterchef Italia 7 Eliminati Italo e Matteo puntata 1 febbraio 2018

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 1 febbraio 2018. Concorrenti ed eliminati : via al pressure test : Masterchef Italia 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio : prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Masterchef Italia 7 tra Gran Sasso e i dolci di Isabella Potì : anticipazioni 1 febbraio : Masterchef Italia 7 si prepara a tornare in onda oggi, 1 febbraio, con una nuova puntata per nuove prove e una nuova eliminazione. Proprio la scorsa settimana, il pubblico di Sky Uno ha detto addio a Joayda e Rocco e la dichiarazione di guerra dei concorrenti ai danni di Italo, oggi si torna ai fornelli per affrontare nuove prove e nuovi ingredienti da mettere insieme per conquistare il giudizio positivo dei 4 giudici di questa edizione, ...