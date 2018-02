MASTERCHEF ITALIA 7 Diretta puntata 1 febbraio 2018 Concorrenti ed eliminati | i dolci

MASTERCHEF ITALIA 7/ Diretta puntata 1 febbraio 2018. Concorrenti ed eliminati : Mystery Box con i fermentati : Masterchef Italia 7, anticipazioni settima puntata 1° febbraio: prova in esterna sul Gran Sasso, Isabella Potì ospite speciale. Chi sarà il nuovo eliminato?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:26:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7 Anticipazioni settima puntata : stasera 1 febbraio 2018 : Nell'appuntamento di stasera gli aspiranti chef dovranno vedersela con la sfida più temuta: l'alta pasticceria.

MASTERCHEF ITALIA 7 tra Gran Sasso e i dolci di Isabella Potì : anticipazioni 1 febbraio : Masterchef Italia 7 si prepara a tornare in onda oggi, 1 febbraio, con una nuova puntata per nuove prove e una nuova eliminazione. Proprio la scorsa settimana, il pubblico di Sky Uno ha detto addio a Joayda e Rocco e la dichiarazione di guerra dei concorrenti ai danni di Italo, oggi si torna ai fornelli per affrontare nuove prove e nuovi ingredienti da mettere insieme per conquistare il giudizio positivo dei 4 giudici di questa edizione, ...

MASTERCHEF ITALIA su Sky Uno. Stasera la temutissima prova di pasticceria : Giro di boa per i 14 aspiranti chef della settima edizione di MasterChef Italia –prodotta da Endemol Shine Italy – ancora in gara. Domani, giovedì 1° febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD, ad attenderli dietro la porta della cucina della Masterclass, oltre ai giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, troveran...

MASTERCHEF ITALIA - Fabrizio Ferri gioca in casa : Ce la farà Fabrizio Ferri a superare la prossima prova? Nell'ultima puntata di Masterchef andata in onda su Sky, quella del 25 gennaio, il partecipante pescarese ha fatto letteralmente imbufalire ...

MASTERCHEF ITALIA 7/ Italo e il suo riscatto! Le parole di Joayda e Rocco (Eliminati e pagelle sesta puntata) : MasterChef Italia 7, pagelle ed eliminati sesta puntata del 25 gennaio 2018. Joayda e Rocco tornano a casa. Italo ancora non riesce a lavorare in squadra(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:03:00 GMT)

MASTERCHEF ITALIA 7 - il programma di Sky mostra segni di stanchezza? La soluzione c’è (e in parte si chiama Italo) : La crisi del settimo anno, un grande classico delle storie d’amore. Una specie di guado oltre al quale la relazione diventa un potenziale “per sempre”. Ma c’è da superarlo, il corso d’acqua. E se è vero che quella che lega gli spettatori tv alle gesta dei cuochi amatoriali di Masterchef è, in qualche modo, una storia d’amore, la faccenda si sta facendo delicata. Per carità, il format continua a tenere. Anche ...

