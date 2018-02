MARA VENIER Il marito Nicola Carraro compie 76 anni | Amore mio grande | buon

“Ecco che fine ha fatto e com’è oggi Giampiero Galeazzi”. Lo avete dimenticato? Prima giornalista sportivo di punta poi infaticabile collaboratore a Domenica In al fianco della Venier. Infine - improvvisamente scomparso dai radar. Adesso però la luce si accende di nuovo su “Bisteccone” ed è proprio MARA a farlo : Già il nome, 90 special, è di quelli che stringe il cuore. Se poi arriva Mara Venier e tira fuori un pezzo da novanta come Giampiero Galeazzi ecco che la lacrimuccia scende. E scende la lacrima, sale la domanda: ma che fine ha fatto il popolare bisteccone? Sta bene pochi giorni fa è intervenuto a Un giorno da pecora dove ha bacchettato le sorelle Parodi per questa non esaltante edizione di Domenica In. “La sto vedendo e mi si stringe il ...

Giampiero Galeazzi che fine ha fatto? MARA VENIER ricorda 'bisteccone' a 90 Special : Mara Venier a 90 Special fa un tuffo nei ricordi della storica Domenica In di cui è stata conduttrice in diverse edizioni ma in tanti si sono chiesti come stia Giampiero Galeazzi e che fine abbia ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ MARA VENIER : "Sono tutti coinvolti!" (Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte sarà squalificato per droga dall'Isola dei Famosi 2018? Mara Venier lancia benzina sul fuoco: "Sono tutti coinvolti, tutti sapevano, nessuno ha parlato!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 05:15:00 GMT)

90 SPECIAL/ Anticipazioni e ospiti 31 gennaio : foto - MARA VENIER e Alessia Marcuzzi sono già scatenate! : 90 SPECIAL, Anticipazioni e ospiti 31 gennaio: su Italia 1 torna l'appuntamento con il programma di Nicola Savino. In studio Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alexia, Raf, Marco Masini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:02:00 GMT)

90 Special/ Anticipazioni e ospiti 31 gennaio : MARA VENIER attesissima dal pubblico! : 90 Special, Anticipazioni e ospiti 31 gennaio: su Italia 1 torna l'appuntamento con il programma di Nicola Savino. In studio Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alexia, Raf, Marco Masini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 18:53:00 GMT)

90 SPECIAL/ Anticipazioni e ospiti 31 gennaio : MARA VENIER e Alessia Marcuzzi - un sodalizio di successo! : 90 SPECIAL, Anticipazioni e ospiti 31 gennaio: su Italia 1 torna l'appuntamento con il programma di Nicola Savino. In studio Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alexia, Raf, Marco Masini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:15:00 GMT)

MARA Venier/ Daniele Bossari? Avrei potuto innamorarmi perdutamente di lui (Isola Dei Famosi 2018) : Mara Venier, opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare in Honduras come guest star? Tesse le lodi di Daniele Bossari con cui c'è un feeling molto speciale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Isola dei Famosi : MARA VENIER commenta Alessia Marcuzzi e Bossari : Mara Venier: la rivelazione su Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi La zia Mara, come ama spesso definirsi, continua ad essere uno dei pilastri dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è partito lo scorso 22 gennaio e la prima settimana di gioco ha già dato il via a scontri accesi, portando la conduttrice e gli opinionisti a fronteggiare più di un imprevisto. Sulle pagine del settimanale Chi, Mara Venier, affiancata ...

90 Special/ Anticipazioni e ospiti 31 gennaio : Alessia Marcuzzi - MARA VENIER - Raf e Alexia : 90 Special, Anticipazioni e ospiti 31 gennaio: su Italia 1 torna l'appuntamento con il programma di Nicola Savino. In studio Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alexia, Raf, Marco Masini.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 07:02:00 GMT)

MARA VENIER/ "All'Isola dei Famosi si sono create due coppie tra i naufraghi!" (90 Special) : MARA VENIER protagonista questa sera a 90 Special. Per la popolare conduttrice e ora opinionista dell’Isola dei Famosi l’occasione per ripercorrere i meravigliosi anni 90.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:38:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 31 gennaio 2018. A 90 Special I Ragazzi Italiani - Alessia Marcuzzi e MARA Venier : I Ragazzi Italiani Rai1, ore 20.30: Coppa Italia Milan – Lazio Seconda semifinale tra Milan e Lazio che si ritrovano a San Siro dopo la partita di domenica in campionato. Il Milan di Gattuso può migliorare la sua striscia positiva arrivata a tre vittorie consecutive, mentre la Lazio vuole raggiungere anche quest’anno la finale in programma a Roma,allo Stadio Olimpico. Rai2, ore 21.20: Maldamore Film di Angelo Longoni del 2014, con ...

’90 special : ospiti della terza puntata Alessia Marcuzzi - MARA VENIER - Alvin - Ragazzi Italiani… : ‘90 special, la terza puntata andrà in onda in diretta mercoledì 31 gennaio su Italia 1 dopo i buoni ascolti della prima e della seconda. Ecco il cast fisso e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format […] L'articolo ’90 special: ospiti della terza puntata Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Alvin, Ragazzi Italiani… ...

90 Special : il 31 gennaio 2018 ospiti MARA VENIER e Alessia Marcuzzi : 90 Special: il 31 gennaio 2018 ospiti Mara Venier ed Alessia Marcuzzi Mediaset ha reso noti i nomi degli ospiti della terza puntata di 90 Special – Che ne sanno i 2000, il programma tv condotto da Nicola Savino che tornerà in onda in prima serata mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 21.20 circa). Di sicuro, c’è già molta attesa per alcune delle ospitate vip ‘provenienti’ da L’Isola dei Famosi 2018. Più di altre, il ...

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SI SONO BACIATI/ La rivelazione di MARA VENIER (Isola dei Famosi 2018) : All'Isola dei Famosi 2018 è ufficialmente nata la prima coppia: FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si SONO BACIATI di notte, sotto le coperte.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:15:00 GMT)