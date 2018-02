Mafia | pentito Galatolo | imprenditore Bacchi si prese tutta Palermo

Mafia : 5 arresti tra cui il figlio dell'autista di Riina - colpo a Cosa Nostra grazie a un pentito : Duro colpo a Cosa Nostra a Palermo grazie a un nuovo pentito, Sergio Macaluso, uno dei capi del mandamento di Resuttana, in carcere da due anni. Le sue confessioni ai magistrati della Dda di Palermo hanno fatto scattare un fermo per cinque boss tra cui Giuseppe Biondino, il figlio di Salvatore, l'autista di Riina. Ufficialmente, era solo il gestore di un'agenzia di pubblicità, la "MP", in ...

Mafia - a Palermo c’è un nuovo pentito : 5 persone fermate. C’è anche il figlio dell’autista di Riina : Cinque persone fermate per Mafia ed estorsione mentre si preparavano a fuggire. L’ultima operazione della direzione distrettuale antiMafia di Palermo è stata ordinata a tappe forzate per evitare che i sospetti si dessero alla latitanza. Ed ha beneficiato delle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia. In carcere è finito anche Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore Biondino, autista e uomo di fiducia di Totò Riina. Per gli ...

Mafia - fermato il figlio dell'”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito : Mafia, fermato il figlio dell'”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito Per i carabinieri Giuseppe Biondino è il reggente della famiglia di San Lorenzo Continua a leggere L'articolo Mafia, fermato il figlio dell'”autista” di Totò Riina | Parla un nuovo boss pentito sembra essere il primo su NewsGo.

Mafia : 5 arresti tra cui il figlio dell'autista di Riina - colpo a Cosa Nostra grazie a un pentito : Duro colpo a Cosa Nostra a Palermo grazie a un nuovo pentito, Sergio Macaluso, uno dei capi del mandamento di Resuttana, in carcere da due anni. Le sue confessioni ai magistrati della Dda di Palermo hanno fatto scattare un fermo per cinque boss tra cui Giuseppe Biondino, il figlio di Salvatore, l'autista di Riina. Ufficialmente, era solo il gestore di un'agenzia di pubblicità, la "MP", in ...

Mafia - il pentito Santito Di Matteo fa causa allo Stato per essere stato escluso dal programma di protezione : “Lo stato non mi protegge più”. Il pentito Santino Di Matteo fa causa allo stato presentando un ricorso al Tar contro l’esclusione dal programma di protezione. Santino è il padre di Giuseppe che aveva 13 anni quando fu rapito, il 23 novembre 1993. I boss provarono così a far ritrattare il padre. Dopo 779 di prigionia, l’11 gennaio di 21 anni fa, il ragazzino fu strangolato e sciolto nell’acido su ordine di Giovanni Brusca. Per ...

GIOVANNI FALCONE/ L'ispettore Ortolan : "l'appunto sul pentito di Mafia e i mancati riscontri su Berlusconi" : GIOVANNI FALCONE e l'appunto sul pentito di mafia che cita Berlusconi: il racconto del poliziotto presente e autore dei verbali, 'ecco cosa disse'.

GIOVANNI FALCONE/ L’ispettore Ortolan : “l’appunto sul pentito di Mafia e i mancati riscontri su Berlusconi” : GIOVANNI FALCONE e l'appunto sul pentito di mafia che cita Berlusconi: il racconto del poliziotto presente e autore dei verbali, "ecco cosa disse Mannoia e i mancati riscontri su Silvio"(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:37:00 GMT)