: @LaStampa Dott. Salvini, non la imbarazza minimamente essere in coalizione con il dott. Berlusconi che oltre a rapp… - GbrieleLandi : @LaStampa Dott. Salvini, non la imbarazza minimamente essere in coalizione con il dott. Berlusconi che oltre a rapp… - AntonioABarcaro : @siceid @BorioniStef @Filippo_Casini @EugenioCardi @IlmioManifesto @SerglocSergio @laura_ceruti @nannaenik Ad esemp… - Teresasibianoo : MA NO DAI CHE MAFIA È. CHIAMO I CARABINIERI - lucadesign83 : @IlMontanari @MCriscitiello @tvdellosport @CagliariCalcio Beh quando la Vecchia Signora decide di mettere i baston… - DinoGiarrusso : @ivanscalfarotto @e_terranova Spiegare alcune delle cose che mi han spinto a candidarmi non è "trascinare", ma racc… -

Non solo il 'contratto' con il ras deie delle scommesse Benedetto Bacchi per assicurare ai due 'contraenti' il monopolio del settore in Sicilia e altre regioni,con una vasta rete di agenzie in tutta Italia.Ma anche un fiorente mercato di import-export di prodotti alimentari con gli Stati Uniti. Tra gli arrestati, Francesco Nania, socio occulto di Bacchi e capo della cosca mafiosa di Partinico, che, con la complicità di Michele De Vivo - commercialista campano prestanome - era riuscito a crearecon gli Usa.(Di giovedì 1 febbraio 2018)