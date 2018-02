Maestra scriveva 'squola' - licenziata : ANSA, - VENEZIA, 1 FEB - scriveva 'squola' , ma anche 'sciaquone', e dove servivano le doppie le ometteva, salvo aggiungerle nelle parole che non le hanno. Epilogo scontato per la Maestra "...

La Maestra scriveva squola : licenzata dal Ministero : "squola" e "sciaquone". Ma anche le doppie spesso sbagliate. Sono stati i "campanelli d'allarme" che hanno spinto i genitori di degli alunni di una scuola elementare di Santa Maria di Sala (Venezia) a protestare contro una maestra, arrivando persino a non mandare i figli a scuola per otto giorni consecutivi. In quell'occasione avevano scioperato persino le maestre di altre ...