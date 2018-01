Macerata - è della diciottenne Pamela Mastropietro il cadavere a pezzi nelle valigie : un fermo : Fermato un ragazzo nigeriano: poche ore prima del ritrovamento del cadavere è stato ripreso dalle telecamere di una farmacia in compagnia della vittima. La ragazza si era allontanata da una comunità di recupero di cui era ospite nelle Marche

Macerata - cadavere a pezzi in 2 valigie. È della 18enne sparita : Il corpo della giovane Pamela Mastropietro di 18 anni è stato trovato fatto a pezzi e rinchiuso in due valigie abbandonate nelle campagne di Pollenza (Macerata). Pamela si era allontanata volontariamente dalla comunità "Pars" di Macerata. Non si avevano tracce di lei da 24 ore. Pamela Mastropietro aveva 18 anni, era alta un metro e 65 centimetri, i capelli lunghi castani e gli occhi scuri. La giovane era originaria di ...