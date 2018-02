L’ultimo addio a Vicini | “Un vero maestro”

Il cane poliziotto è malato terminale : picchetto d’onore per L’ultimo addio : Il cane poliziotto è malato terminale: picchetto d’onore per l’ultimo addio L’ultimo saluto al cane poliziotto Pahjti da parte dei suoi colleghi uomini: agenti di ogni ordine e grado si sono radunati, disponendosi sull’attenenti ai due lati e facendogli il saluto militare al suo passaggio.Continua a leggere L’ultimo saluto al cane poliziotto Pahjti da parte […] L'articolo Il cane poliziotto è malato terminale: picchetto ...

Annunciato L’ultimo tour di Elton John - 300 concerti fino al 2021 per l’addio alla musica : “Marito e figli la mia priorità” : Durerà ben tre anni l'ultimo tour di Elton John, che ha Annunciato come previsto l'addio alla musica, ma anche una grande tournée internazionale prima di abbandonare le scene. La superstar inglese, 70 anni compiuti nel 2017 e qualche problema di salute che lo ha costretto a rimandare i suoi ultimi concerti, ha Annunciato la sua decisione di ritirarsi nel corso di un evento a New York condotto da Anderson Cooper, celebre giornalista della ...

Elton John dice addio alla musica dopo L’ultimo tour? Come seguire l’annuncio in diretta dalla conferenza stampa : Potrebbe arrivare tra poche ore l'annuncio dell'addio di Elton John alla musica. Il baronetto del pop inglese ha indetto una conferenza stampa per questa sera, che si preannuncia ricca di novità dirimenti rispetto alla sua lunga e prestigiosa carriera. La conferenza stampa sarà trasmessa in contemporanea da Londra e potrà essere seguita in diretta sui canali social ufficiali di Elton John, Come ha annunciato lui stesso sul suo profilo ...

ELIO E LE STORIE TESE : il 9 febbraio “Arrivedorci” L’ultimo album prima dell’addio alle scene : ELIO E LE STORIE TESE sono pronti a concludere la loro carriera in grande stile, dopo 38 anni di successi, hit radiofoniche provocatorie e tour imprevedibili! Alla domanda «Vi sciogliete veramente?» gli EelST annuiscono e dichiarano che non ci hanno ripensato neppure dopo la grande dimostrazione di affetto e interesse nei loro confronti suscitata dalla notizia del loro scioglimento. Hanno davvero deciso di sciogliersi. ELIO e le STORIE TESE ...

Addio al tema letterario - la scuola infrange L’ultimo tabù : Il ministero dell’Istruzione ha presentato le nuove linee guida per la prova di italiano nell’esame di terza media; presto seguiranno indicazioni simili per la maturità. Le linee guida, che sono il frutto del lavoro di una commissione guidata da uno dei nostri migliori esperti, Luca Serianni, infrangono uno degli ultimi tabù della nostra scuola: il...

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : impresa del Bolzano - Salisburgo ko per 4-3 e addio alL’ultimo posto in classifica : Trentaseiesima giornata della EBEL 2017-18 che fa registrare il ritorno alla vittoria dell’Hockey Club Bolzano. La prima gioia del 2018 arriva davanti ai 3.000 del Palaonda, dove i Foxes riescono a schiantare l’EC Red Bull Salisburgo per 4 a 3. Un match sofferto e combattuto, con i padroni di casa per tre volte in vantaggio e altrettante volte rimontati, fino al goal decisivo nel finale di Matt Tomassoni. Fondamentale anche il sacrificio ...

Elio e le Storie Tese : ‘Addio rimandato - dopo Sanremo L’ultimo tour’ : Sembrava ormai deciso: gli Elio e le Storie Tese, la mitica band capitanata da Stefano Belisari in arte Elio, avrebbe dato l’addio definitivo ai fan con il concerto del 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), naturalmente tutto esaurito. E invece no, quasi a parodiare gli addii infiniti e gli eterni ritorni che costellano il mondo della musica, con le band che si sciolgono salvo poi organizzare reunion fino a 120 anni di ...