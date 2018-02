Luca Zingaretti | Commissario Montalbano Salta sfida con l' Isola dei Famosi | “Orgoglioso

Luca Zingaretti - IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Incastrato nel ruolo? “No - sono orgoglioso di recitarlo” : LUCA ZINGARETTI torna nei panni del COMMISSARIO MONTALBANO: i nuovi episodi, le anticipazioni, la gelosia e il "presunto matrimonio" con Livia. "Salvo è innamorato della libertà"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:30:00 GMT)

Luca Zingaretti - il Commissario Montalbano/ Gelosia e ‘matrimonio’ con Livia : “Salvo innamorato della libertà” : Luca Zingaretti torna nei panni del Commissario Montalbano: i nuovi episodi, le anticipazioni, la Gelosia e il "presunto matrimonio" con Livia. "Salvo è innamorato della libertà"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Nuovi episodi di Montalbano - il commissario arrestato prima delle nozze con Livia? Anticipazioni da Luca Zingaretti : La dodicesima stagione di una delle fiction italiane più amate inizia col botto: nei Nuovi episodi di Montalbano in onda lunedì 12 e 19 febbraio, il commissario si trova per la prima volta in una posizione compromettente quando si intromette in una rissa e rischia l'arresto. Nella sede della Rai sono stati presentati i Nuovi episodi de Il commissario Montalbano, anticipati dalla proiezione de "La giostra degli scambi", prima puntata della ...

MALDAMORE/ Su Rai 2 il film con Ambra Angioini e Luca Zingaretti (oggi - 31 gennaio 2018) : MALDAMORE, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 31 gennaio 2018. Nel cast: Ambra Angioini, Luca Zingaretti e Alessio Bono, alla regia Angelo Longoni. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:47:00 GMT)

Maldamore : trama - cast e curiosità sul film con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri : Traditi che a loro volta tradiscono, consapevoli e inconsapevoli, personaggi che cercano amore ma trovano sesso e altri che cercano sesso ma trovano amore mentre interagiscono con terzi che cercano tutto senza trovare nulla: tutto questo e molto di più nella commedia del 2014 Maldamore, diretta dal regista Andrea Longoni e in onda mercoledì 31 gennaio alle 21.05 su Rai2. Maldamore: il trailer Maldamore: la trama Una coincidenza banale, la ...

TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE/ Su Rai 3 il film con Luca Zingaretti (oggi - 25 dicembre 2017) : TEMPO INSTABILE con PROBABILI SCHIARITE, il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 25 dicembre 2017. Nel cast: Luca Zingaretti e John Turturro, alla regia Marco Pontecorvo. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 10:39:00 GMT)

Luca Zingaretti diventa trans - addio all'uomo di Montalbano Video : #Luca Zingaretti, da tutti conosciuto per il ruolo del commissario Montalbano, cambiera' e diventera' un #transessuale nel film #thanks for vaselina con un look decisamente estremo: gonna, tacchi, seno e parrucca bionda. Un cambio radicale Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui un cambiamento così grande in un film, il commissario Montalbano è per tutti una fiction televisiva dove Zingaretti interpreta un uomo a tutti gli effetti mentre in ...

Luca Zingaretti diventa trans - addio all'uomo di Montalbano : Luca Zingaretti, da tutti conosciuto per il ruolo del commissario Montalbano, cambierà e diventerà un transessuale nel film Thanks for vaselina con un look decisamente estremo: gonna, tacchi, seno e parrucca bionda. Un cambio radicale Nessuno si sarebbe mai aspettato da lui un cambiamento così grande in un film, il commissario Montalbano è per tutti una fiction televisiva dove Zingaretti interpreta un uomo a tutti gli effetti mentre in Thanks ...

Luca Zingaretti/ Il commissario Montalbano diventa trans : "è stato difficile - quasi infastidito dall’immagine" : Luca Zingaretti interpreta il ruolo di un transessuale al cinema, ecco la trasformazione del famoso commissario Montalbano e le prime dichiarazioni sulla pellicola in uscita.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 07:48:00 GMT)

Luca Zingaretti - nuovo ruolo al cinema : da Montalbano a trans : Siamo abituati a vederlo così, l' uomo duro che mette soggezione e parla poco. Ombroso, severo e misterioso, uno cui le donne cadono ai piedi perché - fisico robusto, giacca, jeans e camicia - emana ...

Luca Zingaretti/ Presto al cinema in un film con Fabio Rovazzi (Telethon 2017) : Luca Zingaretti sarà ospite della serata di Telethon 2017 condotta da Antonella Clerici il 16 dicembre e avrà modo di sensibilizzare le coscienze per beneficienza. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 12:56:00 GMT)

Luca ZINGARETTI/ Crescere alla Magliana è stata una palestra di vita (Telethon 2017) : LUCA ZINGARETTI sarà ospite della serata di Telethon 2017 condotta da Antonella Clerici il 16 dicembre e avrà modo di sensibilizzare le coscienze per beneficienza. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 10:13:00 GMT)

Perez - film su Rete 4/ Curiosità - trama e cast : Luca Zingaretti e Marco D'Amore protagonisti (9 dicembre 2017) : Perez, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Luca Zingaretti, Marco D'Amore, Simona Tabasco, alla regia Edoardo De Angelis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 18:32:00 GMT)

PEREZ/ Su Rete 4 il film con Luca Zingaretti e Marco D'Amore (oggi - 9 dicembre 2017) : PEREZ, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Luca Zingaretti, Marco D'Amore, Simona Tabasco, alla regia Edoardo De Angelis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 10:32:00 GMT)