Luca Onestini | sorpresa per Ivana a 90 Special ma arriva la stoccata di Malgioglio

Luca Onestini E IVANA MRAZOVA / La modella ceca conferma : "La nostra storia è diventata subito importante" : La storia d'amore di LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA prosegue per il meglio ed ottiene la benedizione anche di Soleil Sorgè, ex fidanzata del tronista di Uomini e donne.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 09:51:00 GMT)

U&D - Soleil Sorgè perdona Luca Onestini : 'Spero possa vivere pienamente la sua storia...' : MILANO - 'Spero che sia felice'. Sembra proprio che Soleil Sorgè , ex protagonista di 'Uomini e donne' abbia messo da parte l'astio per l'ex tronista Luca Onestini , che nel mentre ha partecipato al ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati? Arriva la 'meravigliosa' conferma Video : Nella casa del #Grande Fratello VIP sono sbocciate diverse amicizie e una splendida storia d'amore, quella tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I tanti telespettatori che hanno to il reality show però avranno sicuramente notato la complicita' che si era creata tra # Luca Onestini e Ivana Mrazova . Una volta usciti dalla casa, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne hanno continuato a frequentarsi anche nella vita di tutti i giorni. Andiamo a ...

Soleil Sorgè commenta la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova : La sua storia, e soprattutto la rottura, con Luca Onestini ha tenuto banco per settimane sul web, anche per il fatto che Soleil Sorgè, mentre l’ex fidanzato era rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, ha iniziato una relazione con Marco Cartasegna, acerrimo nemico di Onestini ai tempi di Uomini e donne. Dopo essere stata sommersa dalle critiche, la giovane, intervistata da Spy nel numero in edicola da venerdì 26 gennaio, torna sulla ...