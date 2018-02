Lotta a evasione | nel 2017 recuperati 20 miliardi

Lotta all'evasione fiscale : record nel 2017 - recuperati oltre 20 miliardi di euro : Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, alla presentazione dei risultati 2017 dell'Agenzia delle Entrate. Padoan ha definito 'incoraggiante' il quadro tracciato dal direttore ...

Fisco - “nel 2017 con la Lotta all’evasione recuperati 20 - 1 miliardi”. Ma 6 - 5 arrivano dalla rottamazione delle cartelle : “Il quadro tracciato è incoraggiante“, esulta Pier Carlo Padoan. “Il sentiero stretto sta portando i frutti attesi. La riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum, ma strutturale”. Nel 2017, ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, l’attività di recupero dell’evasione fiscale ha portato nelle casse dell’Erario 20,1 miliardi, un aumento del 5,8% rispetto al 2016 quanto il risultato si era fermato a 19 ...

Lotta all'evasione fiscale : record nel 2017 - recuperati oltre 20 miliardi di euro : Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, alla presentazione dei risultati 2017 dell'Agenzia delle Entrate. Padoan ha definito 'incoraggiante' il quadro tracciato dal direttore ...

Recuperati 20 miliardi da Lotta evasione : "Il quadro tracciato è incoraggiante", ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e "il sentiero stretto sta portando i frutti attesi". 1 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Recuperati 20 miliardi da Lotta evasione : "Il quadro tracciato è incoraggiante", ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e "il sentiero stretto sta portando i frutti attesi".

2017 anno record nella Lotta all'evasione : recuperati oltre 20 miliardi di euro : oltre 20 miliardi di euro sono stati riportati nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero dell'evasione fiscale svolta nel 2017 da parte dell'Agenzia delle entrate. Di questi, 11 derivano ...

Perché in Italia non si fa la Lotta all'evasione fiscale? : ... può essere utile dar conto di un utile quanto controverso libro di Vincenzo Visco che oltre ad una brillante carriera accademica come docente di scienza delle finanze ha avuto modo di associare una ...

Grasso : Lotta a evasione fiscale per LeU sara' senza quartiere : (Agenzia Vista) Torino, 21 gennaio 2018 Pietro Grasso apre a Torino la campagna elettorale di Liberi e Uguali in Piemonte con l'appuntamento al Teatro Espace per un incontro dal titolo 'Un'economia per i molti, non per i pochi'. Green New Deal e Finanzcapitalismo _ Courtesy Radio Radicale

Lotta all’evasione - «bancomat» per la riduzione delle tasse : In attesa che entrino nel vivo le proposte dei partiti, un dato è già emerso: tutti i partiti o quasi guardano alla Lotta all’evasione come fonte di gettito per coprire il taglio dell’Irpef o l’introduzione della flat tax. Ma tutti devono ancora svelare le carte sulle proposte per il contrasto al sommerso. Ecco che cosa è stato fatto e che cosa resta da fare...

Lotta all’evasione «bancomat» per la riduzione delle tasse : In attesa che entrino nel vivo le proposte dei partiti, un dato è già emerso: tutti i partiti o quasi guardano alla Lotta all’evasione come fonte di gettito per coprire il taglio dell’Irpef o l’introduzione della flat tax. Ma tutti devono ancora svelare le carte sulle proposte per il contrasto al sommerso. Ecco che cosa è stato fatto e che cosa resta da fare...

Il bancomat della Lotta all’evasione per ridurre le tasse : In attesa che entrino nel vivo le proposte dei partiti, un dato è già emerso: tutti i partiti o quasi guardano alla lotta all’evasione come fonte di gettito per coprire il taglio dell’Irpef o l’introduzione della flat tax. Ma tutti devono ancora svelare le carte sulle proposte per il contrasto al sommerso. Ecco che cosa è stato fatto e che cosa resta da fare...

Berlusconi 'Mezzo milione di migranti in Italia per delinquere. Flat tax e Lotta all evasione per rilanciare l economia' : Sarà un toccasana per l'erario, le imprese e l'economia'. Soldi con cui l'ex presidente del Consiglio intende innalzare le pensioni minime a mille euro che sarà valida anche per le mamme che non ...

Boom di entrate dalla Lotta all'evasione fiscale (+30% in 11 mesi) : Roma, 9 gen. (askanews) Forte aumento delle entrate fiscali derivanti dalla lotta all'evasione. A gennaio-novembre del 2017, afferma il ministero dell'Economia, 'le entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 10,226 miliardi di euro e presentano una crescita sostenuta ...

Fisco - Tesoro : boom entrate da Lotta evasione - +30% in 11 mesi : Roma, 9 gen. (askanews) Forte aumento delle entrate fiscali derivanti dalla lotta all'evasione. A gennaio-novembre del 2017, afferma il ministero dell'economia, 'le entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 10,226 miliardi di euro e presentano una crescita sostenuta ...