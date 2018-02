Los Angeles FC | il main sponsor sarà YouTubeTV | ' Partite in streaming'

Youtube TV sponsor del Los Angeles FC : partite in streaming : Tutte le partite del LAFC saranno trasmesse via streaming nell'area della squadra in questa piattaforma . Il logo di Youtube sarà poi ovviamente presente nella parte frontale della divisa. L'articolo ...

L'attore Mark Salling trovato morto a Los Angeles: era accusato di pedopornografia

'Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy. Contratto già firmato' : ROMA - Ibrahimovic è sempre più vicino ai Los Angeles Galaxy. Lo scrive l' Equipe , secondo cui il numero 10 del Manchester United avrebbe già firmato un Contratto con il club statunitense.

Al via il Festival Filming on Italy a Los Angeles : Gina Lollobrigida, Monica Bellucci, Paz Vega, Lola Karimova, Rosario Dawson e Abrima Erwian, Vincent Spano e Danny Huston Gina Lollobrigida e Monica Bellucci, le dive...

Ibra verso i Los Angeles Galaxy - indiscrezioni parlano di un contratto già firmato : Ibra verso i Los Angeles Galaxy, fonti vicine al club e al campionato americano parlano di un contratto che sarebbe già stato siglato tre settimane fa.

Trovato morto l'ex star di Glee Mark Salling : il corpo rinvenuto senza vita nella casa di Los Angeles : Mark Salling, ex star di Glee, serie in cui vestiva i panni di Noah Puckerman, è stato Trovato morto nel Los Angeles River, vicino alla sua abitazione a Sunland. Aveva 35 anni. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di suicidio. Dopo essersi dichiarato colpevole di possesso di materiale pedopornografico, Salling era in attesa della sentenza, che sarebbe stata tra i 4 e i 7 anni di prigione.

Blake Griffin lascia il Los Angeles Clippers : va ai Detroit Pistons

Nba - Blake Griffin lascia i Los Angeles Clippers : va ai Detroit Pistons : Clamoroso cambio di squadra per la prima scelta assoluta del 2009. In estate era andato via Chris Paul. Il prossimo sarà DeAndre Jordan?

Problemi al motore - aereo costretto ad atterrare sulla superstrada di Los Angeles in mezzo alle auto : A causa di Problemi al motore, un piccolo aereo privato è stato costretto ad atterrare sulla superstrada di Los Angeles. Nessuno è rimasto ferito

Ibra ai margini dello United - si profila un trasferimento ai Los Angeles Galaxy : Si avvicina l'addio di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United dopo che i Los Angeles Galaxy hanno presentato la proposta economica allo svedese.

Miley Cyrus e Lady Gaga nude sui manifesti a Los Angeles in vista dei Grammy 2018 (foto) : l'attacco di Sabo : Alla vigilia dei Grammy Awards 2018, le immagini di Miley Cyrus e Lady Gaga nude su alcuni poster controversi sono state utilizzate in un'istallazione di street art per attaccare l'industria musicale e la sua presunta ipocrisia. La provocazione è firmata dall'artista Sabo, noto conservatore, considerato il Bansky di destra: i manifesti che campeggiano sui muri di Los Angeles ritraggono Miley Cyrus e Lady Gaga nude. Acerrime nemiche di Donald