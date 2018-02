: Lo yoga in Occidente? “Colonialista, elitista, narcisista e soprattutto contribuisce al suprematismo bianco”… - Cascavel47 : Lo yoga in Occidente? “Colonialista, elitista, narcisista e soprattutto contribuisce al suprematismo bianco”… - silviabest77 : Lo yoga in Occidente? “Colonialista, elitista, narcisista e soprattutto contribuisce al suprematismo bianco” -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Loin? Colonialista,al suprematismo bianco. Non usa mezzi termini Shreena Gandhi, professoressa di studi religiosi alla Michigan State University che assieme alla collega Lillie Wolff ha pubblicato l’articolo “and Roots of cultural appropriation”. Al centro del lungo ragionamento che trovate qui, la Gandhi critica l’appropriazione materialistica/consumistica statunitense e bianca di una filosofia orientale profonda come lo. “Loè diventato – e rimane – una pratica che consente ai professionisti occidentali (che la “insegnano” ndr) di sperimentare l’idea di un’altra cultura mentre si concentra sul sé”, spiega la docente. “La maggior parte degli insegnanti diin America non apprende la tradizione indù o la storia culturale indiana. Generalmente negli Stati Uniti, le persone praticano l’aspetto ...