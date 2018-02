Lo schiaffo di Trump a Maradona | Usa negano il visto al Pibe de Oro

Usa - nuovo schiaffo a Donald Trump : il Senato respinge il ddl sull’aborto : Il Senato volta di nuovo le spalle a Donald Trump. La Camera alta ha respinto il disegno di legge che prevedeva il divieto di abortire dopo la ventesima settimana di gestazione: il provvedimento è stato bocciato con 51 voti a favore contro gli almeno 60 necessari per approvarlo, e 46 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato il testo a ottobre. A nulla è servito l’appello del capo della Casa Bianca: “Studi scientifici ...

Davos - Trump e l'asse con May Uno schiaffo a Merkel-Macron : 'Quando l'America cresce, anche il mondo cresce'. Intanto, prima della cena con amministratori delegati e businessmen e dopo il bilaterale con Netanyahu, Trump torna a prendere le parti di Israele, '...

The Post - lo schiaffo (involontario) di Spielberg a Trump : Valenza politica e sociale del film Per capire perché questo film ha un significato che va ben oltre la storia che racconta, bisogna fare un salto indietro di un paio di anni. E a spiegarlo è stata ...

Migranti - schiaffo a Trump : bloccato il programma sui 'dreamer' : Nuovo schiaffo a Donald Trump sull'immigrazione. Un giudice di San Francisco ha bloccato temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di interrompere il Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), il programma che tutela i 'dreamer', 800.000 immigrati portati negli Usa da Bambini da genitori clandestini. Segui su affaritaliani.it

Onu contro Gerusalemme capitale - uno schiaffo forte a Trump. Dato con il guanto di sfida : Uno schiaffo, e forte. Dato con il guanto di sfida. All’Onu, gli Usa di Donald Trump ricevono una misura del loro isolamento: in Medio Oriente, resta loro solo Israele; nell’Ue, l’Ungheria e la Croazia. Fallisce il tentativo di ricatto del magnate presidente e della sua egeria Nikki Haley: “Ti taglio gli aiuti, se mi voti contro”. Dei dieci paesi più aiutati dagli Stati Uniti, solo uno, Israele, boccia la risoluzione di condanna. E il Kenya dà ...

Elezioni in Alabama - schiaffo a Trump : Moore sconfitto - vince il democratico Jones : Nel tradizionale feudo della destra americana viene sconfitto clamorosamente il repubblicano Moore, appoggiato dal presidente e accusato di molestie sessuali. E' un duro colpo per il partito al Senato, dove deteneva una maggioranza già risicata di 52 seggi su 100.

