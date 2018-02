LIVE Italia-Serbia | Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA | 0-0 | Aksentijevic mostruoso! Gli

DIRETTA/ Italia-Serbia (risultato LIVE 0-0) calcio a 5 streaming video e tv : intervallo (Euro Futsal) : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv, orario, risultato live. Cominciano anche per gli azzurri gli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 1 febbraio)(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:13:00 GMT)

LIVE Italia-Serbia - Europei calcio a 5 2018 in DIRETTA : 0-0 - traversa di Kogic. Gli azzurri soffrono : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, esordio degli azzurri agli Europei 2018 di calcio a 5. La nostra Nazionale sfiderà la formazione slava che l’altroieri ha pareggiato contro la Slovenia: i ragazzi di coach Menichelli vanno a caccia di una vittoria che garantirebbe la qualificazione anticipata ai quarti di finale, in caso di alto risultato ci giocheremmo tutto nella sfida conclusiva contro i padroni di casa. A ...

LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA 1-1. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...

LIVE Pagelle Milan-Lazio - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Ripresa la sfida a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI Milan-Lazio Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio: a san Siro va nuovamente in scena il confronto tra i rossoneri di Ringhio Gattuso ed i biancocelesti di Simone Inzaghi. Soltanto 72 ore fa, in campionato, la partita era finita 2-1 per i meneghini. In Coppa Italia solitamente vengono schierate le cosiddette seconde linee, ma, giunti a questo punto della ...

