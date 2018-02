LISTA CHAMPIONS LEAGUE Juventus | dentro Lichtsteiner | fuori Howedes Roma | Silva non può

Roma - ecco la LISTA CHAMPIONS : non c'è il nuovo acquisto Jonathan Silva : Roma - La Roma ha presentato lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Rispetto alla fase a gironi non ci sono ovviamente Nura ed Hector Moreno, ceduti, mentre Capradossi è ...

Champions League - Juventus : la LISTA. Out Höwedes - c'è Lichtsteiner : Lichtsteiner dentro, Höwedes fuori. Sono queste le principali novità della lista UEFA presentata dalla Juventus per la seconda fase della Champions League, che partirà per i bianconeri il prossimo 13 ...

REWIND LIVE Tutte le notizie del 1° febbraio in tempo reale sulla Juventus : la LISTA CHAMPIONS - novità su Bernardeschi : 20.40 L'agente di Orsolini, Donato Di Campli, a 'Sky Sport' ha dichiarato: ' 'Non dò colpe all'Atalanta e Gasperini, una grande società. Peccato per Orsolini che ha trovato poco spazio, speriamo che Bologna sia l'inizio di una bella avventura'. Il ...

Champions - ufficializzata la LISTA della Juventus : out Höwedes - c'è Lichtsteiner : Lichtsteiner dentro, Höwedes fuori. Sono queste le principali novità della lista UEFA presentata dalla Juventus per la seconda fase della Champions League, che partirà per i bianconeri il prossimo 13 ...

Juve - Dybala tenta il recupero per il Tottenham : Lichtsteiner torna nella LISTA Champions : Dybala recuperato per il Tottenham? La Juventus ci spera, il numero 10 bianconero ci sta lavorando a pieno ritmo, e giorno dopo giorno aumentano le possibilità di rivederlo agli ottavi di Champions ...

Juventus - LISTA CHAMPIONS League : torna Lichtsteiner : TORINO - La Juventus ha ufficializzato i 23 giocatori che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Allegri ha deciso di far rientrare il terzino bianconero Lichtsteiner.