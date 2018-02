Liberi e non troppo Uguali a Corbyn

PRODI GELA Liberi E UGUALI/ "Voterò PD - gli altri non lavorano per l'unità del centrosinistra" : Romano PRODI voterà Partito Democratico: il professore afferma di vedere solo il PD al lavoro per l'unità del centrosinistra, al contrario di LIBERI e UGUALI(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 05:24:00 GMT)

Elezioni - Prodi : “Voterò il centrosinistra. Liberi e uguali non è per l’unità”. Grasso : “Siamo divisi per colpa di Renzi” : Sei mesi dopo aver spostato la sua tenda dal terreno del Pd, Romano Prodi la rimonta vicino al partito di Matteo Renzi. Un assist inaspettato, quello del Professore, che intercettato da Affari Italiani dice: “Liberi e uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto“. Il segretario dem e “il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”, aggiunge l’ex ...

Romano Prodi : "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Il Pd sì. Punto" : "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto". Invece Matteo Renzi sì? "Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra". Invece Grasso, D'Alema e Bersani no? "In questo momento non sono per l'unità del centrosinistra. Punto". Lo dice l'ex premier Romano Prodi, sentito al telefono da Affaritaliani.it.Lei il 4 marzo andrà ...

Ascolti TV | Domenica 28 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 17%-16.6% - Liberi Sognatori non va oltre il 14.3%. Non è l’Arena 5.7% : Fabio Fazio e Gianluigi Buffon Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.477.000 spettatori pari al 17% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.842.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori – La Scorta di Borsellino, Renata Loi ha raccolto davanti al video 3.460.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.920.000 spettatori (7.1%) mentre ...

Politiche - Rottamazioni postume : Liberi e Uguali non candidano Bassolino - : E non ho mai condiviso la "definizione" che il caustico, ed intelligente, Rino Formica diede alla Politica: "Sangue e Merda". …

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Centrodestra al 37% - risale Renzi e non sfonda Liberi e Uguali : Sondaggi elettorali politici, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo Sondaggio Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Liberi e Uguali - Tito Barbini non si candida alle politiche : 'Ma penso alle amministrative di Arezzo' : Intorno a Piero Grasso potrebbe aggregarsi un mondo che è stato essenziale nella storia politica del centrosinistra, molto più ampio di quello che non si riconosce più nel PD. Anche se oggi, come ho ...

Liberi e Uguali e i presunti "veti" imposti da Sinistra Italiana : "Non sarebbero neppure compatibili con i criteri decisi dai Partiti" : Pietro Grasso, leader nazionale di Liberi e Uguali ' Le componenti di Liberi e Uguali prendono atto delle dichiarazioni rilasciate dal Coordinatore di Sinistra Italiana, che evidenzia come le notizie ...

Sabrina Ferilli non si candida con il Movimento 5 stelle : 'Voterò Liberi e uguali di Pietro Grasso' : Certo Luigi Di Maio e compagni continua a guardarli 'con simpatia', perché sono 'ragazzi perbene che sono stati un antidoto alla vecchia politica'. Ma non si candiderà per loro e nemmeno li voterà. ...

Liberi e uguali - Grasso : “Boldrini chiude al M5s? La comprendo - ma non decide lei” : Solo tre giorni fa Laura Boldrini aveva chiuso il sipario sulle prospettive di alleanza tra Liberi e uguali e il Movimento 5 Stelle. Oggi il leader del partito Pietro Grasso smentisce – “la comprendo, ma decide qualcun altro” – salvo specificare che tra i due neo-esponenti della stessa formazione non c’è “nessun problema”. Chi decide quindi se trattare o meno con il M5s? “Decido io, certo”, ...

Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia : il loro candidato sarà Onorio Rosati : Liberi e Uguali, il partito di sinistra guidato dal presidente del Senato Pietro Grasso, ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori a presidente della Lombardia, proposta alcuni mesi fa dal Partito Democratico. Nel corso di un’assemblea tenuta The post Liberi e Uguali ha deciso di non appoggiare la candidatura di Giorgio Gori in Lombardia: il loro candidato sarà Onorio Rosati appeared first on Il Post.

In Lombardia Liberi e Uguali non sosterrà Gori. Il candidato è Rosati : Standing ovation dell’assemblea lombarda di Liberi e Uguali quando il capogruppo alla Camera di Mdp-LeU Francesco Laforgia propone il nome del consigliere regionale Onorio Rosati alla presidenza della Regione per il partito. «Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le ...

Matteo Renzi : 'Liberi e Uguali non mia ama - ma ok alle intese regionali' : Il segretario del Pd a Radio Anch'io: 'Che l'ex premier abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro' D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è 'far fuori' Renzi? 'Non so se D'Alema l'abbia detto dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo ...