' L' Europa che conta' | istantanea contempranea del vecchio continente

Brexit - May : "Non c'è accordo sui cittadini Ue". Critiche da Europa : questione "non negoziabile" : La premier britannica da Pechino: i cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito nel periodo di transizione post-Brexit non avranno gli stessi diritti di quelli arrivati prima. Critiche dall'Europa che considera la questione "non negoziabile"

Meteo prossima settimana : aria gelida verso l'Europa - freddo intenso anche in Italia : Arrivano ulteriori conferme dai modelli matematici circa una fase di freddo intenso nella prossima settimana per gran parte del continente europeo. A partire da Domenica-Lunedì, una vasta massa...

Ricerca : trovati i resti del dinosauro che svela un ‘ponte’ tra Europa e Africa : Nuova scoperta nel Sahara egiziano: trovati i resti di un nuovo dinosauro erbivoro dal collo lungo che dimostra come nel tardo Cretaceo, tra 100 e 66 milioni di anni fa, la deriva dei continenti non avesse ancora completamente separato Europa e Africa. Il dinosauro appartiene al gruppo dei titanosauri, i piu’ grandi animali mai vissuti sul Pianeta, grande ‘solo’ quanto un autobus, pesava come un elefante e presentava tratti ...

Gli italiani? Fra quelli che lavorano meno in Europa : Gli italiani, rispetto agli altri europei, lavorano – in totale – meno ore. Secondo i dati di Eurostat, un lavoratore dipendente a tempo pieno totalizza 38,8 ore alla settimana, un’ora e mezza in meno rispetto alla media europea. meno ancora i danesi, con 37,8 ore. Fra quelli che lavorano di più, invece, ci sono gli inglesi, con 42,3 ore alla settimana. Se la media italiana è così bassa, però, è perché l’orario di lavoro del pubblico impiego, ...

Elezioni politiche 2018 - liste dei candidati di Più Europa : Senato Plurinominale Campania 01: Antonella Dragotto, Carlo Romano, Anna Maria Barbato Ricci, Raffaele Marino Campania 02: Carlo Romano, Antonella Dragotto, Raffaele Marino, Annamaria Barbato Ricci ...

Antibiotico-resistenza - allarme anche in Italia : tassi più elevati in Europa : A seguito dell’allarme lanciato dall’Oms sull’Antibiotico-resistenza, i dati raccolti dall’Istituto superiore di sanità (Ar-Iss) rilevano che in Italia la resistenza agli antibiotici, per le specie batteriche sotto sorveglianza, si mantiene tra le più elevate in Europa: sul fronte dei Gram negativi, nel nostro Paese è diffusa soprattutto la specie batterica Klebsiella pneumoniae che è resistente a quasi tutti gli antibiotici ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Semen Pavlichenko vince ed è campione d’Europa davanti a Loch e Repilov : Il russo Semen Pavlichenko vince la tappa di Sigulda della Coppa del Mondo di Slittino 2018, valida anche come campionato europeo. Il russo chiude la sua prova con il tempo complessivo di 1:36.758 e vince la medaglia d’oro, staccando il tedesco Felix Loch di appena 11 millesimi, mentre completa il podio il secondo russo, Roman Repilov a 112 millesimi. Pavlichenko aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima discesa in 48.271, ma nella ...

Chi è Sergio Fabbrini - il prof. weberiano che ha ispirato Renzi sull'Europa : Il risultato elettorale del 1948 consentì all'Italia di rimanere nel mondo occidentale. Il risultato elettorale del 2018 deciderà se l'Italia continuerà a fare parte del gruppo di paesi europei ...

Nesta : 'Arrivate proposte da mezza Europa. Crotone? Ecco perché non è andata' : Non mi spaventa andare in giro per il mondo, però anche la società deve essere ambiziosa. Mi sono arrivate proposte dal Belgio , dalla Francia , dalla Turchia . In Italia non è facile, ho parlato con ...

Il capitale umano che ci lascia e va in Europa : Più di mezzo milione di italiani in 5 anni sono migrati verso Paesi europei. Sono molti. E sono raddoppiati gli arrivi di italiani in Europa dal 2011 al 2015, passando da 64 mila a 136 mila. Lo dicono i dati rilevati nei Paesi di destinazione. Che cosa sta succedendo? Siamo diventati un Paese di emigrazione? O invece siamo un Paese di immigrazione-...

Guerra delle monete - euro contro dollaro. Draghi e gli inquietanti 'segnali' dagli Usa : perché l'Europa rischia grosso : Trump qualche ora dopo ha parzialmente rettificato Mnuchin , 'Il livello del dollaro dovrebbe essere basato sulla forza dell'economia americana. Il dollaro si rafforzerà e io voglio vedere un dollaro ...

Altro che Stonehenge - la Sicilia e il più ricco patrimonio archeoastronomico d’Europa : Su un'anonima roccia Siciliana detta "U Campanaro" (il campanaro), da qualche parte sul monte Arcivocalotto (nelle campagne di San Giuseppe Jato e San Cipirello, in provincia di Palermo), per circa 5.000 anni, ogni 21 di dicembre, il primo raggio di sole del mattino si è infilato silenzioso e precisissimo in un foro appositamente scavato senza che nessuno, neanche i mafiosi locali (di solito attentissimi a ciò che succede sul ...

"Diritto all'oblio anche fuori Europa" : (ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il diritto all'oblio vale anche al di fuori dei confini europei: il Garante per la privacy ha ordinato a Google di deindicizzare gli url su un cittadino italiano da tutti i ...

Crescono le auto elettriche in Europa. Sono più di mezzo milione al 2017 : Una maggiore consapevolezza relativa agli effetti che le emissioni inquinanti hanno sul nostro pianeta, negli ultimi anni stanno spingendo i principali paesi del mondo a seguire una strada ben precisa che possa ridurre i livelli già preoccupanti di inquinamento con leggi più severe e incentivi rivolti ad aziende e privati che cercano di ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Questa maggiore consapevolezza, negli ultimi anni, si è ...