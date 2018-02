: RT @GoalItalia: #Leicester, il deluso #Mahrez salta l'allenamento: pronta una multa super da 230mila euro - Gio16697 : RT @GoalItalia: #Leicester, il deluso #Mahrez salta l'allenamento: pronta una multa super da 230mila euro - CalcioWeb : #Leicester, #Mahrez salta l'allenamento: in arrivo un duro provvedimento - GoalItalia : #Leicester, il deluso #Mahrez salta l'allenamento: pronta una multa super da 230mila euro - calcio24mercato : Leicester, Mahrez è in sciopero - red60domenico : @LAROMA24 Guarda se nn finisce a fare il giardiniere a Leicester questo,la proprietà nn credo abbia bisogno dei sol… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Ilha deciso di blindare, nonostante le tante richieste il calciatore non si è mosso, rifiutata una grande offerta da parte del Manchester City. L’attaccante non si è presentato all’allenamento ed adesso è pronta una multa record dell’importo di 230 mila euro. Ai microfoni di Sky Sports un amico del calciatore ha commentato: “E’ la quarta finestra di mercato nella quale ilnon gli permette di andare via, dal suo punto di vista sente di aver fatto tutto quello che poteva per il club. Unirsi al City e lavorare con Guardiola sarebbe stato un sogno per lui. Non capisce perchè non abbia avuto un trattamento di favore da parte di un club al quale ha dato così tanto”. L'articolol’allenamento: inunsembra essere il primo su CalcioWeb.