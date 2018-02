Leicester | Mahrez diserta l’allenamento In arrivo una multa record

Leicester - Mahrez salta l’allenamento : in arrivo un duro provvedimento : Il Leicester ha deciso di blindare Mahrez , nonostante le tante richieste il calciatore non si è mosso, rifiutata una grande offerta da parte del Manchester City. L’attaccante non si è presentato all’allenamento ed adesso è pronta una multa record dell’importo di 230 mila euro. Ai microfoni di Sky Sports un amico del calciatore ha commentato: “E’ la quarta finestra di mercato nella quale il Leicester non gli permette ...

Mercato - Aubameyang è il colpo dell Arsenal. Leicester chiede 112 milioni per Mahrez : ROMA - Ha un contratto fino al 2021, eppure del suo addio al Borussia Dortmund se ne parla da 3-4 anni in ogni sessione di Mercato , estiva o invernale che sia. Questa volta, però, tra il club ...

Effetto Coutinho? La richiesta del Leicester per Mahrez : 'Servono più di 100 milioni' : ROMA - 'Volete Riyad Mahrez? Servono almeno 100 milioni di sterline' . Il Leicester non intende perdere tempo in trattative e, secondo la stampa inglese, ha fatto sapere che per l'algerino non ...